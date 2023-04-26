Средняя пенсия после индексации: 30% пенсионеров получают менее 3 000 грн (инфографика) — Finance.ua

Средняя пенсия после индексации: 30% пенсионеров получают менее 3 000 грн (инфографика) Сегодня 14:03 — Личные финансы

В Украине впервые с 2018 года за квартал выросло количество пенсионеров — на 9 249 человек. За счет индексации, проведенной в марте, средний размер пенсии достиг 5 238 грн — или 143 доллара по курсу НБУ на момент подготовки этого текста. Сейчас примерно 33% пенсионеров получают среднюю и выше средней пенсии.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Также с 7% до 10% возросла доля пенсионеров, получающих выплаты более 10 тысяч грн — до 1,06 млн человек.

В то же время доля пенсионеров, получающих менее 3000 грн, сократилась с 39% до 30%. В целом такие выплаты от государства получают 3,25 млн человек.

Наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области — 3997 грн. Это на 24% меньше средних выплат по Украине. Самая большая средняя пенсия в Киеве: 7129 грн — на 36% выше среднего показателя по Украине.

Кроме Киева, выплаты выше средних у пенсионеров еще в 8 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Ровенской и Харьковской.

78% украинских пенсионеров получают выплаты через банк. Подавляющее большинство из них (90%) доверяют свои средства государственному Ощадбанку (2,99 млн или 36%).

По данным Пенсионного фонда Украины, до индексации средняя пенсия в Украине достигала 4622 грн.

На то время пенсия у мужчин почти в полтора раза — на 45% — больше, чем пенсия у женщин: 5701 грн против 3926 грн.

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