Средние цены на аренду жилья в октябре (инфографика) — Finance.ua

Средние цены на аренду жилья в октябре (инфографика)
Предложений аренды жилья намного больше, чем летом. Цены на западе и центре имеют тенденцию к росту. А вот в Киевской области, наоборот, фиксируется спад.
Об этом свидетельствуют данные исследования Dom.Ria.
В течение осени на сайте добавлено 426 712 предложений по аренде. Это на 31% больше, чем за период июль — август.
Активнее всего появлялись предложения в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.
По типам квартир в аренду: 37,02% — однокомнатные, 27,55% — двухкомнатные, 24,72% — трехкомнатные, 10,71% — четырехкомнатные и больше. Что касается других типов жилья: 95,84% — частные дома, 3,31% — таунхаусы и 0,85% — дуплексы.
Цены
По состоянию на октябрь средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 23 740 грн. Цена выросла на 18,69% по сравнению с прошлым годом и на 28,61% выше, чем в сентябре.
Интересно, что в Киевской области средняя цена аренды снизилась. В настоящее время она составляет 14 350 грн за однокомнатную. Это на 24,65% меньше, чем в прошлом году, и на 21,09% меньше, чем в сентябре.
Во Львовской области стоимость аренды однокомнатной составляет 20 162 грн, что на 109,58% больше 2021 года. Также на 10,72% выше сентября.
Рекордный рост цены зафиксирован в Закарпатской области. Сейчас средняя цена за однокомнатную — 19 368 грн, что на 198,78% больше прошлогоднего и на 13,24% выше сентября.
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