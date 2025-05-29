Спрос на рабочие профессии возрос: каких работников в Украине ищут чаще всего — Finance.ua

Спрос на рабочие профессии возрос: каких работников в Украине ищут чаще всего Сегодня 13:02 — Личные финансы

Спрос на рабочие профессии возрос: каких работников в Украине ищут чаще всего

За год, с апреля 2024 года, в Украине значительно вырос спрос на работников в сферах обороны, производства и для молодых специалистов, только начинающих свою карьеру. В то же время в гостинично-ресторанном бизнесе и недвижимости количество вакансий уменьшилось.

Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Работа

Как отмечают аналитики исследования, за год значительно возросло количество вакансий в Силах обороны Украины. Ответом на дефицит рабочей силы является увеличение вакансий для студентов.

В то же время, рост количества вакансий в производственной и строительных сферах является подтверждением восстановления экономики, однако многие работодатели все еще испытывают недостаток квалифицированных кадров, поэтому обучение и развитие остаются важными.

В каких сферах ищут людей больше всего и какие зарплаты предлагают

в категории «Служба в Силах обороны» количество вакансий возросло более чем в 4,3 раза. Предлагаемая средняя зарплата в этой сфере остается самой высокой в ​​Украине — 64 тыс. грн;

количество вакансий возросло более чем в 4,3 раза. Предлагаемая средняя зарплата в этой сфере остается самой высокой в ​​Украине — в производственном секторе спрос на разные рабочие специальности также возрос. К примеру, количество вакансий о поиске упаковщиков возросло в 4 раза. На 46% стало больше вакансий технолога, на 42% - сборщика мебели, на 29% - электрика;

секторе спрос на разные рабочие специальности также возрос. К примеру, количество вакансий о поиске упаковщиков возросло в 4 раза. На 46% стало больше вакансий технолога, на 42% - сборщика мебели, на 29% - электрика; похожая ситуация в сфере логистики , где вакансий увеличилось более чем на 90%. Медианная зарплата в данной сфере составляет 23,7 тыс. грн;

, где вакансий увеличилось более чем на 90%. Медианная зарплата в данной сфере составляет в сфере строительства также значительный рост (от 30%) количества вакансий среди прорабов, сантехников, строителей, монтажников и т. п.

также значительный рост (от 30%) вакансий среди прорабов, сантехников, строителей, монтажников почти на 70% выросло количество предложений работы для агрономов . В то же время, это может быть связано с началом сезонных работ в аграрной сфере. Медианная зарплата здесь также выше — 25−30 тыс. грн;

. В то же время, это может быть связано с началом сезонных работ в аграрной сфере. Медианная зарплата здесь также выше — значительно выросло количество вакансий в популярной среди студентов и людей без опыта работы категории «Начало карьеры/для студентов» — на 55%. Медианная зарплата в данной сфере составляет 17,9 тыс. грн.

В каких областях стали меньше искать работников

наибольшее падение спроса на рабочую силу зафиксировано среди фармацевтов (-74%), операторов ПК (-52%) и пекарей (-52%). Медианная зарплата для этих категорий составляет от 19 до 21,5 тыс. грн.;

(-74%), операторов ПК (-52%) и пекарей (-52%). Медианная зарплата для этих категорий составляет просел спрос на специалистов-строителей в категории « Работа за границей » (-49%). Тем, кто все же может пересекать границу, предлагают зарплату в валюте, от 2,9 тыс. евро;

» (-49%). Тем, кто все же может пересекать границу, предлагают зарплату в валюте, еще одной сферой со значительным падением спроса на работников стала « Недвижимость » — на 33% меньше вакансий для менеджеров по продажам. Медианная зарплата по этой профессии составляет 34 тыс. грн;

» — на 33% меньше вакансий для менеджеров по продажам. Медианная зарплата по этой профессии составляет в сфере гостинично-ресторанного бизнеса также фиксируется падение количества вакансий во многих профессиях: кондитер (-26%), сушист (-19%), повар (-15), посудомойщики (-14%). Медианные зарплаты здесь составляют 22−23 тыс. грн;

также фиксируется падение количества вакансий во многих профессиях: кондитер (-26%), сушист (-19%), повар (-15), посудомойщики (-14%). Медианные зарплаты здесь составляют на 46% сократилось количество вакансий торговых представителей. В среднем они претендуют на 27,5 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

более половины вакансий, предлагаемых работодателями, рассчитанными для квалифицированных рабочих, рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний;

по данным Минэкономики, в апреле 2025 года средняя заработная плата по вакансиям составляла 22 164 грн, а по резюме — 22 387 грн;

зарплаты чиновников в Украине продолжают расти. Они существенно превосходят средний уровень по стране.

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