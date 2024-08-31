Спрос на ипотеку среди украинцев за месяц упал более чем на 40% — Finance.ua
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Спрос на ипотеку среди украинцев за месяц упал более чем на 40%

Кредит&Депозит
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Спрос на ипотеку среди украинцев за месяц упал более чем на 40%
Спрос на ипотеку среди украинцев за месяц упал более чем на 40%
Банки Украины в июне выдали 607 ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд грн. Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в июне 2024 года уменьшился по сравнению с маем на 41,5%, в то же время он на 34,3% выше показателя в июне прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.
О выдаче новой ипотеки в июне проинформировали 11 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.
Движущей силой ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя» (почти все кредиты в июне предоставлены в рамках этой программы).

Средний процент на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в июне второй месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Где выдали больше всего ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июне выдано:
  • в г. Киеве и Киевской области (274 договора на общую сумму 517,8 млн грн, что составляет 51% от общего объема);
  • Львовской области (29 договоров на 63 млн грн);
  • Днепропетровской области (32 договора на 42 млн грн);
  • Винницкой области (26 договоров на 41 млн грн).
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
Напомним, банкиры начали послаблять возрастные ограничения кредитования молодежи и пожилых людей. Наибольшая доля программы «єОселя» — это люди от 25 до 34 лет — 46% всех заемщиков. Далее следует 35−44 — это 35%. Если сложить, то от 25 до 44 лет, а это наиболее активная платежеспособная категория населения — это 82% заемщиков.
По данным НБУ, банки снижают ставки по депозитам как для бизнеса, так и населения. В то же время снижается стоимость кредитов для предприятий. Ипотечное кредитование оживляется благодаря программе «єОселя». Доля ипотеки выросла до 12,4% чистого гривневого розничного кредитного портфеля.

Справка Finance.ua:

  • в прошлом году украинские граждане активно брали кредиты на недвижимость в Польше. В 2023 году более 2 тысяч украинцев воспользовались государственной программой на приобретение первого жилья. Однако банки прекратили принимать заявки на кредиты под 2% годовых;
  • во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была обратная.

Что не так с ипотекой в ​​Украине 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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