Спецтрибунал для россии: обнародован окончательный текст устава — Finance.ua

Спецтрибунал для россии: обнародован окончательный текст устава Сегодня 16:39

Спецтрибунал для россии: обнародован окончательный текст устава

На сайте Совета Европы опубликовали финальную версию Устава Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, над которым украинская делегация работала более двух лет.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в Facebook.

«Можем презентовать результат: Устав Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины готов. Это историческое достижение не только для Украины, но и для всей архитектуры международного права. Документ, дающий реальный шанс привлечь к ответственности тех, кто развязал эту войну», — отметила Мудрая.

Ключевые положения устава

Никаких иммунитетов для агрессоров

В Уставе нет ни одного упоминания о персональных иммунитетах. Даже действующие главы государства-агрессора — так называемая тройка — не уйдут от ответственности: они могут получить обвинительные акты, которые прокурор Трибунала сможет публично представить и передать судье предварительного производства.

Вынесение приговора и заочное осуждение будет возможно после того, как «тройка» лишится должностей.

Полностью международная юрисдикция

Трибунал будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры. Это независимый институт международного права, который будет говорить от имени мира на языке международного права.

Преступление агрессии определено четко

Основу составляет статья 8 bis Римского устава МУС, дополненная критериями агрессивной войны по резолюции 3314 Генеральной ассамблеи ООН.

Сотрудничество с МУС, а не конкуренция

Спецтрибунал не подрывает Международный уголовный суд — он его дополняет. Производство может происходить параллельно, а в случае передачи обвиняемого в МУС — процесс в Трибунале приостанавливается.

Полноценные заочные процессы

Отдельное достижение Украины — включение механизма in absentia. Это позволяет выносить приговоры даже без присутствия обвиняемых (кроме действующей «тройки», пока они в должности) — в частности, против политического и военного руководства россии.

Юридическая установка истины

Создание Спецтрибунала — это шанс на первое официальное международное признание преступления агрессии со стороны рф еще с 2014 года. Его обвинительные акты станут юридической правдой о том, кто начал эту войну, когда и как. Как это сделал Нюрнберг.

Справка Finance.ua:

Совет Европы 14 мая поддержал создание специального трибунала по преступлениям россии. В целом в Коалицию государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (Core Group) входят более 40 государств;

в 2025 году может быть построена юридическая база для работы специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Начало работы ожидается уже в следующем году;



в апреле 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о необходимости установления ответственности за российскую агрессию в Украине и недопущении безнаказанности.

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