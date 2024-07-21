Советы по финансовой грамотности для подростков — Finance.ua

Советы по финансовой грамотности для подростков Сегодня 12:13 — Личные финансы

Советы по финансовой грамотности для подростков, Фото: freepik

Подростки стремятся самостоятельно зарабатывать деньги, а не только получать карманные от родителей. Им нужны знания о дебетовых, кредитных и других видах платежных карт , а также о правилах их использования и обеспечения безопасности транзакций. Также их интересуют эффективные способы приумножения сбережений — от банковских депозитов до инвестиций в ценные бумаги.

Об этом пишет Финкульт.

Навыки финансовой грамотности, полученные в подростковом возрасте, будут способствовать эффективному управлению личными финансами и помогут избежать финансовых затруднений во взрослой жизни.

Советы по финансовой грамотности для подростков

Планируйте свои расходы. Попробуйте впервые составить собственный бюджет, вести учет поступлений и расходов и соблюдать его.

Выберите финансовые инструменты, которые лучше всего подходят для вашей ситуации и финансовых целей, и начните развивать привычку эффективного управления деньгами.

Экономьте деньги на жизненные нужды. Полезная практика сбережения денег и вложения их в эффективные финансовые инструменты поможет сэкономить на реализации финансовых планов.

Регулярное откладывание небольшой суммы ежемесячно сможет помочь создать финансовую подушку безопасности в случае необходимости.

Избегайте импульсивных покупок. Соблюдайте правила финансовой дисциплины и старайтесь дать себе время на обдумывание каждой покупки, учитывая ее необходимость и пользу. Освойте навыки экономии и финансового планирования. Учитывайте маркетинговые ловушки.

Читайте также На какие льготы могут рассчитывать дети войны и как получить этот статус

Соблюдайте правила финансовой безопасности. Следует узнать информацию о правилах распознавания и защиты от финансового мошенничества. Знать, как избежать кражи финансовых данных.

Инвестируйте в собственное будущее. Навыки инвестирования помогут собрать средства для достижения таких целей, как путешествия, обучение или приобретение жилья.

Важно овладеть знаниями по финансовой грамотности, научиться пользоваться финансовыми инструментами для инвестирования этих знаний в реализацию финансовых проектов взрослой жизни.

Вовремя сложившиеся полезные финансовые привычки должны стать залогом финансовой независимости и устойчивости в будущем. А это, в свою очередь, обеспечит больше возможностей для реализации своих целей и мечтаний.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.