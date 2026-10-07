Совет Европы готовится к первым после войны выборам в Украине

Европа уже готовится к проведению первых после окончания войны общенациональных выборов в Украине. Совет Европы работает над подготовкой к голосованию и восстановлением доверия к демократическим институтам.
Об этом в интервью изданию Rapporteur сообщил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, передает «Европейская правда».
Совет Европы готовится к выборам в Украине
Берсе отметил, что они «работают над подготовкой к выборам на тот день, когда в Украине станет возможным проведение свободных и справедливых выборов».
Проведение голосования, однако, будет лишь одной из составляющих возобновления демократии после войны.
«Большой проблемой станут ветераны. То есть их реинтеграция в общество, помощь семьям, разорванным войной, людям, перемещенным как внутри страны, так и за ее пределами, потерявшим годы обучения детям, а также последствия для психического здоровья», — сказал он.
Украине, по словам Берсе, придется не просто собрать обломки, а в конце концов, отстроить общество, которое после всего пережитого все еще сможет верить в демократию.
Это также зависит от того, доверяют ли украинцы своим институтам. Берсе рассказал, что Совет Европы уже десятилетиями сотрудничает с Киевом в борьбе с коррупцией и над теми же реформами, которые сейчас находятся в центре дебатов в Брюсселе по дальнейшей поддержке Украины.
Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о достижении консенсуса по поводу невозможности проведения выборов в Украине во время военного положения.
Владимир Зеленский отмечал, что готов к выборам и «не держится» за должность. В то же время, остаются вопросы безопасности, организации голосования военных и законодательной базы, которая обеспечит легитимность процесса.