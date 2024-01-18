Соучредитель «Новой почты» Поперешнюк рассказал о проблемах компании за рубежом — Finance.ua

Соучредитель «Новой почты» Поперешнюк рассказал о проблемах компании за рубежом Сегодня 16:17 — Фондовый рынок

Соучредитель «Новой почты» Поперешнюк рассказал о проблемах компании за рубежом

Основные проблемы компании «Новая почта» за рубежом — аренда помещений для отделений и лицензии.

Об этом сказал соучредитель группы Nova Владимир Поперешнюк в эфире Business Breakfast с Владимиром Федориным.

По словам Владимира Поперешнюка, во время экспансии компания не испытывает никакого давления в Европе. Однако он отметил, что условия для бизнеса и проблемы в европейских странах очень схожи с украинскими.

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У компании пока не было никаких проверок и конфликтов с момента выхода на новые рынки. Все проблемы, которые есть сегодня в европейских филиалах, — это бизнес и менеджерские проблемы, рассказал он.

«Есть проблема с лицензиями. Во Франции ждем до сих пор. Ждали в Германии. Есть проблемы с арендой из-за правил регулирования. Но по сравнению с Украиной европейские страны остаются свободными для бизнеса. Свободными и приветливыми», — рассказал Поперешнюк.

Nova Post уже вышла на рынок 11 европейских стран: Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии и Молдовы. За год работы в Европе компания уже доставила 1,3 млн посылок. В ноябре первое отделение «Новой почты» заработало в Будапеште, это была 10 страна Европы, где заработала НП.

В прошлом году «Новая почта» доставила 6,5 млн международных посылок, что на 30% меньше, чем в 2021-м (9,3 млн). При этом количество посылок из Украины выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом.

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