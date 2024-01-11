Соцсеть Х планирует в этом году запустить P2P платежи — Finance.ua

Соцсеть Х планирует в этом году запустить P2P платежи 11.01.2024, 00:32 — Технологии&Авто

Соцсеть Х планирует в этом году запустить P2P платежи

Социальная сеть Х планирует в этом году запустить одноранговые платежи (P2P платежи) на своей платформе.

«Вот лишь некоторые из направлений, на которых мы сосредотачиваемся для наших деловых партнеров в этот новый год: Мы запустим одноранговые платежи, открывая больше полезности для пользователей и новые возможности для коммерции», — заявили в соцсети Х.

Также соцсеть планирует продолжить инвестировать в создателей и контент-партнерства, которые привлекают новых пользователей и стимулируют рекламу на платформе.

«Мы будем создавать больше оригинального содержания и привлекать больше талантов вместе с некоторыми из самых интересных людей на X», — добавили в соцсети.

Среди прочего, компания планирует улучшить свое предложение рекламных объявлений с помощью основных компонентов видео, эффективности и безопасности бренда.

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CNBC отмечает, что X Payments LLC — платежная дочерняя компания X — получила лицензии на перевод денег пока только в 14 штатах.

Одноранговые платежи (P2P платежи) — это денежные переводы от одного человека другим людям (в отличие от продавца или учреждения).

Укрінформ По материалам:

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