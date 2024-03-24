«Собственное дело»: сколько предпринимателей получили средства на создание бизнеса (инфографика) — Finance.ua

«Собственное дело»: сколько предпринимателей получили средства на создание бизнеса (инфографика) Сегодня 07:19 — Казна и Политика

«Собственное дело»: сколько предпринимателей получили средства на создание бизнеса (инфографика)

С начала действия программы «Собственное дело» 15 тыс. украинских предпринимателей выиграли гранты от государства на создание своего бизнеса. В целом грантовую поддержку получили в размере 3,5 млрд грн.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По итогам четвертой волны грантовой программы в 2024 году еще 474 украинца получили от государства 113 млн гривен на начало или расширение своего бизнеса.

«474 украинца признаны победителями четвертой в 2024 году волны грантовой программы „Собственное дело“ и получат от государства 113 млн гривен на начало или расширение своего бизнеса. От старта программы ее победителями стали уже почти 15 000 предпринимателей, в бизнес которых государство инвестирует 3,5 млрд грн», — говорится в сообщении.

Среди получателей микрогрантов четвертой волны 49% женщин, 40% мужчин и 11% юридических лиц. Более 70% из них имеют высшее образование.

Больше всего грантополучателей из:

Львовской области — 47 человек;

Ровенской области — 40 человек;

Киевской и Ивано-Франковской областей — по 36 человек;

города Киева — 30 человек.

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители четвертой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 160 человек;

перерабатывающая промышленность — 72 человека;

временное размещение и организация питания — 67 человек.

В ведомстве напомнили, что по грантовой программе «Собственное дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.

Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

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Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек.

Обязательное условие предоставления средств — создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

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