Смена профессии: когда идти на этот шаг и что нужно учесть — Finance.ua

Смена профессии: когда идти на этот шаг и что нужно учесть Сегодня 20:01

Смена профессии: когда идти на этот шаг и что нужно учесть

Смена профессии становится желанным и часто единственным выходом из карьерного кризиса. Переход в другую сферу может быть вынужденным (например, из-за сокращения, выгорания или нехватки возможностей в текущей области) или плановым (если вы ищете лучшие условия для реализации или осуществляете свою давнюю мечту). Но этот путь может быть непростым и часто его нужно начинать с нуля, имея отчасти большой профессиональный бэкграунд, но в другой сфере.

Специалисты robota.ua собрали советы , которые помогут учесть все нюансы и подскажут, как добиться успеха, когда решили сменить профессию.

Когда следует менять профессию?

Самым главным сигналом является постоянное стремление перейти в другую сферу (не путайте с мыслью «нужно стать блоггером»). Особенно если это стремление не проходит после отпуска или получения зарплаты. Но кроме этого есть еще несколько причин, указывающих на то, что следует сменить профессию.

Вам не нравится ваша специальность

Это может быть выбрана родителями специальность для поступления в вуз, по которой вы работаете уже некоторое время и понимаете, что находитесь не на своем месте.

Вы знаете, какая именно специальность вам нравится

Если вы уже точно решили, в какой сфере себя видите и это становится едва ли не вашей навязчивой идеей, значит время пришло. Не нужно сразу бросать свою текущую область. Для начала вы можете узнать больше о новой специализации, пройти соответствующее обучение, взять подработку и т. д. Это поможет лучше понять, действительно ли видите себя в будущем в этой сфере.

После переезда ваша профессия не востребована в новом городе

Если вы сменили свое место жительства и находитесь в поисках работы по предварительной специализации, но они не дают результатов, то стоит посмотреть в сторону других сфер.

Вы замечаете признаки выгорания

Когда работа перестает доставлять удовольствие, а мотивация снижается — это первые признаки выгорания. К этому еще могут добавляться головные боли, расстройства желудка, нарушения сна, постоянное чувство усталости. В таком случае следует подумать если не об изменении сферы, то хотя бы об изменении работы.

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Вы не видите перспектив развития в этой сфере

Также важную роль играют финансовые и карьерные причины. Если ваша сфера не может предложить то финансовое вознаграждение, которое вас удовлетворит, вы не продвигаетесь по карьерной лестнице и не видите никаких перспектив развития в текущей сфере, то лучше ее сменить. Ведь это может привести к выгоранию и полной неудовлетворенности жизнью.

Что нужно учесть при смене профессии?

Если вы решили сменить профессию, выберите несколько интересных вариантов и учитывайте следующие важные нюансы:

Анализ ваших навыков и компетенций. Проанализируйте, что вы умеете и знаете, какой опыт приобрели на предыдущей работе и может ли понадобиться в новой сфере. Подумайте над вашими сильными сторонами, которые также смогут пригодиться.

Проанализируйте, что вы умеете и знаете, какой опыт приобрели на предыдущей работе и может ли понадобиться в новой сфере. Подумайте над вашими сильными сторонами, которые также смогут пригодиться. Исследование рынка. Далее проанализируйте предложения на рынке труда. В каких сферах больше предложений и низкая конкуренция, но вместе с тем какие соответствуют вашим финансовым ожиданиям. Анализируйте и то, будут ли у вас в новой сфере возможности развития и карьерного роста.

Далее проанализируйте предложения на рынке труда. В каких сферах больше предложений и низкая конкуренция, но вместе с тем какие соответствуют вашим финансовым ожиданиям. Анализируйте и то, будут ли у вас в новой сфере возможности развития и карьерного роста. Обучение и саморазвитие. Узнайте, какие навыки вам необходимо приобрести для работы в новой сфере. Также нужно будет найти соответствующие обучающие курсы, лучше всего, если после их завершения вы получите реальную возможность применить их и получите рекомендации.

Узнайте, какие навыки вам необходимо приобрести для работы в новой сфере. Также нужно будет найти соответствующие обучающие курсы, лучше всего, если после их завершения вы получите реальную возможность применить их и получите рекомендации. Финансовая подушка. Подумайте над финансовым запасом, пока будете учиться и искать работу в новой сфере. Это позволит сделать переход более комфортным. Если финансовой подушки у вас нет, то подумайте, можно ли искать работу в новой сфере, не оставляя текущей работы.

Подумайте над финансовым запасом, пока будете учиться и искать работу в новой сфере. Это позволит сделать переход более комфортным. Если финансовой подушки у вас нет, то подумайте, можно ли искать работу в новой сфере, не оставляя текущей работы. Реалистичные ожидания. Не стоит настраиваться на успех сразу. Ведь вначале редко удается достичь вершин. Стройте реалистичные ожидания по пути, который вам предстоит пройти, прежде чем вы сможете похвастаться достижениями.

Смена профессии — это не вызов, но и возможность. Главное — тщательно подготовиться, оценить свои возможности и постепенно двигаться к карьере своей мечты.

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