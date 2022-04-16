Словакия намерена купить турецкие беспилотники Bayraktar — Finance.ua
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Словакия намерена купить турецкие беспилотники Bayraktar

Сегодня 15:15
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Словакия ведет переговоры о закупках турецких беспилотников Bayraktar TB2.
Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hurriyet Daily News.
«Работы по приобретению беспилотников для словацких военных продолжаются. Сегодня были хорошие разговоры с господином Байрактаром из Турции, а также продолжаются обсуждения с другими производителями дронов», — написал Надь в Twitter.
Проверенные в боях беспилотники уже доказали свои возможности в Ливии, Сирии и нагорно-карабахском конфликте. Турция также продала Киеву несколько партий Bayraktar TB2, которые используются в войне против россии.

Байрактар: цена, возможности и российские фейки

По материалам: Економічна Правда
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