Сколько валют можно ввозить в Украину: правила ввоза наличных и банковских металлов — Finance.ua

Сколько валют можно ввозить в Украину: правила ввоза наличных и банковских металлов Сегодня 15:07 — Личные финансы

Сколько валют можно ввозить в Украину: правила ввоза наличных и банковских металлов

При въезде в Украину физические лица могут перемещать через таможенную границу наличную валюту и банковские металлы. Однако на украинской границе действуют правила перемещения валютных ценностей. Как пересечь границу, если у вас есть наличная валюта или банковские металлы, рассказываем ниже.

Так, без письменного декларирования границу можно пересечь с наличной валютой и банковскими металлами в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро. Такие правила касаются как украинцев, так и иностранных граждан.

Когда письменное декларирование необходимо

равной или превышающей эквивалент 10 000 евро. Декларация доступна Соответствующий документ должен быть предоставлен таможенной службе в том случае, если перемещение границы происходит с валютой и банковскими металлами в сумме,Декларация доступна по ссылке

Относительно несовершеннолетних такие лица имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в сумме/стоимости, установленных валютным законодательством. При этом письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, осуществляется его законным представителем.

Как происходит перерасчет валюты и металлов на таможне

Согласно информации Государственной таможенной службы Украины, перерасчет сумм наличной валюты и стоимости банковских металлов в евро осуществляется по официальному курсу гривны к евро, установленному Национальным банком Украины, или по кросс-курсу, определенному согласно официальному курсу гривны к соответствующим иностранным валютам и банковским металлам, установленным НБУ, в день пересечения границы.

Правила перемещения валютных ценностей при выезде из Украины аналогичны действующим во время въезда.

Однако граждане-резиденты при вывозе или пересылке за пределы Украины валютных ценностей в общей сумме, превышающей на день вывоза/пересылки в эквиваленте 10 000 евро, прилагает к декларации подтверждающие документы:

снятие им наличных с собственных счетов в банках и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными (в случае совершения такой операции) исключительно на ту сумму, которая превышает на день вывоза/пересылки в эквиваленте 10 000 евро;

снятие гражданином-резидентом наличных с собственных счетов с целью вывоза, действующей в течение 90 календарных дней со дня снятия им наличных с собственных счетов в банках;



приобретение им металлов в банках и/или Национальном банке исключительно на сумму, превышающую в день вывоза/пересылки в эквиваленте 10 000 евро.



При этом к гражданам нерезидентам эти требования не применяются (только в соблюдении формы декларирования).

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