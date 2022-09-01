Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на ближайший год — Finance.ua

Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на ближайший год Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на ближайший год

Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 июля 2022 года.

По данным НБУ, в третьем-четвертом кварталах 2022 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 10,112 млрд долларов, из которых 7,845 млрд долларов — основная сумма долга, 2,266 млрд долларов — проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2022 года — 5,571 млрд долларов. В IV квартале нужно вернуть 4,541 млрд долларов.

До конца года Украина должна вернуть 1,172 млрд долларов Международному валютному фонду, в т.ч. 157 млн долларов процентов. Также необходимо выплатить 14,640 млрд гривен нерезидентам, владеющим украинскими ОВГЗ.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за первый-второй кварталы 2023 года должны выплатить 6,100 млрд долларов, в т.ч. в первом квартале — 3,867 млрд долларов, в третьем квартале — 2,232 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

международные партнеры с начала полномасштабного вторжения россии предоставили Украине 17,5 миллиарда долларов;

гранты на сумму $3 млрд, предоставленные недавно США через Всемирный банк, увеличили общую сумму внешней помощи в августе до $4,6 млрд — рекордного месячного объема с начала войны.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.