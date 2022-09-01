Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на ближайший год — Finance.ua
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Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на ближайший год

Казна и Политика
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Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на ближайший год
Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на ближайший год
Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 июля 2022 года.
По данным НБУ, в третьем-четвертом кварталах 2022 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 10,112 млрд долларов, из которых 7,845 млрд долларов — основная сумма долга, 2,266 млрд долларов — проценты.
Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2022 года — 5,571 млрд долларов. В IV квартале нужно вернуть 4,541 млрд долларов.
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До конца года Украина должна вернуть 1,172 млрд долларов Международному валютному фонду, в т.ч. 157 млн долларов процентов. Также необходимо выплатить 14,640 млрд гривен нерезидентам, владеющим украинскими ОВГЗ.
Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на ближайший год
Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за первый-второй кварталы 2023 года должны выплатить 6,100 млрд долларов, в т.ч. в первом квартале — 3,867 млрд долларов, в третьем квартале — 2,232 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • международные партнеры с начала полномасштабного вторжения россии предоставили Украине 17,5 миллиарда долларов;
  • гранты на сумму $3 млрд, предоставленные недавно США через Всемирный банк, увеличили общую сумму внешней помощи в августе до $4,6 млрд — рекордного месячного объема с начала войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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