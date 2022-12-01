Сколько трудовые мигранты перевели в Украину с начала года — Finance.ua

Сколько трудовые мигранты перевели в Украину с начала года Вчера 12:04 — Валюта

Объем частных переводов в Украину из-за границы за октябрь 2022 составил 1,125 млрд долларов. Это на 2,9% меньше, чем годом ранее (1,159 млрд долларов).

Об этом сообщает НБУ

По данным НБУ, за январь-октябрь 2022 года в Украину поступило 11,074 млрд долларов, что на 3,8% меньше, чем годом ранее (11,507 млрд долларов).

Отметим, трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную сумму 15,026 млрд долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11,980 млрд долларов).

Национальный банк Украины в октябре улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2022 году с 12,6 млрд долларов до 13,9 млрд долларов. На 2023 год прогноз повышен с 13,1 млрд долларов до 16,4 млрд долларов. В 2024 году ожидается 13,8 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

Объем частных переводов в Украину из-за границы за сентябрь 2022 года составил 1,148 млрд долларов. Это на 0,7% больше, чем годом ранее (1,140 млрд долларов).

В октябре ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания. В терминалах можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.

Кстати, 10 декабря 2022 года во второй раз состоится масштабная конференция об инвестициях для частного инвестора "Жить на проценты".По промокоду FinanceGV дополнительная скидка 10%.

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