Сколько средств направили на финансирование пенсий в 2024 году — Finance.ua

Сколько средств направили на финансирование пенсий в 2024 году
В декабре 2024 года завершено финансирование пенсионных выплат, что составляет 63,3 млрд грн. Из этой суммы 54,0 млрд грн было направлено через уполномоченные банки, а 9,3 млрд грн — через АО «Укрпочта».
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, в этом году пять раз обновлялись исторические рекорды за время Независимости в месячных пенсионных выплатах: в марте, июне, июле, августе и октябре.
В декабре также профинансированы:
- жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение топлива и газа — 7,6 млрд грн (это тоже рекордный показатель в этом году и не только, но имеющегося ресурса в бюджете хватило);
- страховые выплаты — 2,9 млрд грн, из которых почти 1,7 млрд грн направлено на оплату больничных.
Всего с начала года профинансированы платежи, находящиеся в сфере ответственности Пенсионного фонда:
- пенсий — на 741,2 млрд. грн. (в прошлом году — 672,3 млрд. грн.);
- жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа — на 40,9 млрд. грн. (в 2023 году — 35,3 млрд. грн.);
- страховых выплат — 33,1 млрд. грн., в том числе больничных — 19,3 млрд. грн. (в прошлом году 28,3 млрд. грн. и 15,9 млрд. грн. соответственно).
Гетманцев подчеркнул, что эти достижения стали возможны благодаря добросовестным налогоплательщикам и поддержке международных партнеров, что позволяет государству выполнять обязательства перед гражданами.
Напомним, гражданам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, не обязательно заключать новые договоры (в электронной форме), поскольку действие заключенных ранее договоров будет пролонгировано до 31 декабря 2025 года.
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