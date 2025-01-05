Сколько средств направили на финансирование пенсий в 2024 году — Finance.ua

Сколько средств направили на финансирование пенсий в 2024 году Сегодня 20:11 — Казна и Политика

Сколько средств направили на финансирование пенсий в 2024 году

В декабре 2024 года завершено финансирование пенсионных выплат, что составляет 63,3 млрд грн. Из этой суммы 54,0 млрд грн было направлено через уполномоченные банки, а 9,3 млрд грн — через АО «Укрпочта».

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Читайте также Индексация пенсий и пенсионная реформа: планы на 2025 год

По его словам, в этом году пять раз обновлялись исторические рекорды за время Независимости в месячных пенсионных выплатах: в марте, июне, июле, августе и октябре.

В декабре также профинансированы:

жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение топлива и газа — 7,6 млрд грн (это тоже рекордный показатель в этом году и не только, но имеющегося ресурса в бюджете хватило);

страховые выплаты — 2,9 млрд грн, из которых почти 1,7 млрд грн направлено на оплату больничных.

Читайте также Кто получит право на пенсию в 60 лет с 1 января — закон

Всего с начала года профинансированы платежи, находящиеся в сфере ответственности Пенсионного фонда:

пенсий — на 741,2 млрд. грн. (в прошлом году — 672,3 млрд. грн.);

жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа — на 40,9 млрд. грн. (в 2023 году — 35,3 млрд. грн.);

страховых выплат — 33,1 млрд. грн., в том числе больничных — 19,3 млрд. грн. (в прошлом году 28,3 млрд. грн. и 15,9 млрд. грн. соответственно).

Гетманцев подчеркнул, что эти достижения стали возможны благодаря добросовестным налогоплательщикам и поддержке международных партнеров, что позволяет государству выполнять обязательства перед гражданами.

не обязательно заключать новые договоры (в электронной форме), поскольку действие заключенных ранее договоров будет пролонгировано до 31 декабря 2025 года. Напомним, гражданам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины,(в электронной форме), поскольку действие заключенных ранее договоров будет пролонгировано до 31 декабря 2025 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.