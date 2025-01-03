Кто получит право на пенсию в 60 лет с 1 января — закон — Finance.ua
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Кто получит право на пенсию в 60 лет с 1 января — закон

Казна и Политика
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Кто получит право на пенсию в 60 лет с 1 января — закон
Кто получит право на пенсию в 60 лет с 1 января — закон
Граждане Украины, достигшие 60-летнего возраста, получили с 1 января право на назначение пенсии при наличии страхового стажа 32 года, свидетельствует статья 26 закона Украины «Об обязательном пенсионном страховании», принятого в 2003 году, и с изменениями, принятыми в 2004—2024 годах.
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В случае отсутствия такого страхового стажа право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 63 года с 1 января получат лица при наличии страхового стажа от 22 до 32 лет, а при достижении возраста 65 лет — от 15 до 22 лет.
Согласно закону, в случае отсутствия необходимого страхового стажа на дату достижения возраста пенсия по возрасту может быть назначена только после приобретения соответствующего страхового стажа на дату достижения соответствующего возраста.
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Напомним, размер пенсии украинцев определяется на основе их страхового стажа и объема взносов, уплаченных в период трудовой деятельности. Однако если человек не набрал необходимый страховой стаж, он не будет иметь права на пенсию, а может рассчитывать только на социальную помощь.
Украинцы, у которых нет достаточного количества страхового стажа для получения пенсии по возрасту или которые вообще никогда не работали, могут рассчитывать на социальную помощь от государства.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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