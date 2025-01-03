Кто получит право на пенсию в 60 лет с 1 января — закон Сегодня 09:04 — Казна и Политика

Кто получит право на пенсию в 60 лет с 1 января — закон

Граждане Украины, достигшие 60-летнего возраста, получили с 1 января право на назначение пенсии при наличии страхового стажа 32 года, свидетельствует статья 26 закона Украины «Об обязательном пенсионном страховании», принятого в 2003 году, и с изменениями, принятыми в 2004—2024 годах.

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В случае отсутствия такого страхового стажа право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 63 года с 1 января получат лица при наличии страхового стажа от 22 до 32 лет, а при достижении возраста 65 лет — от 15 до 22 лет.

Согласно закону, в случае отсутствия необходимого страхового стажа на дату достижения возраста пенсия по возрасту может быть назначена только после приобретения соответствующего страхового стажа на дату достижения соответствующего возраста.

Напомним, размер пенсии украинцев определяется на основе их страхового стажа и объема взносов, уплаченных в период трудовой деятельности. Однако если человек не набрал необходимый страховой стаж, он не будет иметь права на пенсию, а может рассчитывать только на социальную помощь.

Украинцы, у которых нет достаточного количества страхового стажа для получения пенсии по возрасту или которые вообще никогда не работали, могут рассчитывать на социальную помощь от государства.

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