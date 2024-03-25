Сколько счетов украинцы открыли в банках и небанковских финучреждениях в 2023 году (инфографика) — Finance.ua
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Сколько счетов украинцы открыли в банках и небанковских финучреждениях в 2023 году (инфографика)

Финтех и Карты
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Сколько счетов украинцы открыли в банках и небанковских финучреждениях в 2023 году (инфографика)
Сколько счетов украинцы открыли в банках и небанковских финучреждениях в 2023 году (инфографика)
По состоянию на 1 января 2024 года счета пользователям открыли в 63 банках и одном небанковском предоставителе платежных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
«Итого количество пользователей достигло 82 млн человек. Это почти на 3% больше, чем по состоянию на начало прошлого года (по состоянию на 01.01.2023 — 79 млн)», — сказано в сообщении.

Общее количество открытых счетов

Общее количество счетов, открытых пользователями платежных услуг, выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 185,1 млн шт. (по состоянию на 01.01.2023 — 160,2 млн шт.).

Удаленное обслуживание

«Кроме того, количество пользователей, обслуживаемых дистанционно, продолжает увеличиваться», — добавили в НБУ.
В настоящее время более двух третей всех пользователей, имеющих счета у поставщиков платежных услуг, обслуживают эти счета дистанционно:
  • 89,2% субъектов ведения хозяйства;
  • 79,5% физических лиц (2,9 млн и 62,3 млн клиентов соответственно).
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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