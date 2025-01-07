Сколько поляков хотят переехать из Польши в другую страну (инфографика) — Finance.ua

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Сколько поляков хотят переехать из Польши в другую страну (инфографика)

Мир
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Сколько поляков хотят переехать из Польши в другую страну (инфографика)
Сколько поляков хотят переехать из Польши в другую страну (инфографика)
Как сообщает inpoland.net.pl, более половины поляков (55%) заявляют, что хотели бы переехать в другую страну.
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Самым желанным местом переездом оказалась Испания.
Организация Iris провела исследования среди жителей 18 стран из разных континентов. Целью было выяснить, насколько близка или далека их страна от их желаний и устремлений. Оказалось, что поляки преимущественно довольны своей страной. Подобного мнения придерживаются американцы, австралийцы и корейцы. В свою очередь, болгары, румыны и греки имеют не очень хорошее мнение о своих странах.
Сколько поляков хотят переехать из Польши в другую страну (инфографика)
Однако своей жизнью поляки чаще не удовлетворены и заявляют, что их жизнь очень далека от их мечты.
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Напомним, в Польше с 1 января состоялось повышение минимальной заработной платы.
С 1 января 2025 года работник в Польше, работая полный день, должен получать не менее 4666 злотых (1120 долларов) в месяц.
С января минимальная зарплата в Польше выросла на 366 злотых. Также возросла минимальная почасовая ставка: с 28,1 злотых до 30,5 злотых.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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