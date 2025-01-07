Сколько поляков хотят переехать из Польши в другую страну (инфографика) — Finance.ua

Сколько поляков хотят переехать из Польши в другую страну (инфографика) Сегодня 08:33 — Мир

Сколько поляков хотят переехать из Польши в другую страну (инфографика)

что хотели бы переехать в другую страну. Как сообщает inpoland.net.pl , более половины поляков (55%) заявляют,

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Куда хотят переехать

Самым желанным местом переездом оказалась Испания.

Организация Iris провела исследования среди жителей 18 стран из разных континентов. Целью было выяснить, насколько близка или далека их страна от их желаний и устремлений. Оказалось, что поляки преимущественно довольны своей страной. Подобного мнения придерживаются американцы, австралийцы и корейцы. В свою очередь, болгары, румыны и греки имеют не очень хорошее мнение о своих странах.

Однако своей жизнью поляки чаще не удовлетворены и заявляют, что их жизнь очень далека от их мечты.

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Напомним , в Польше с 1 января состоялось повышение минимальной заработной платы.

С 1 января 2025 года работник в Польше, работая полный день, должен получать не менее 4666 злотых (1120 долларов) в месяц.

С января минимальная зарплата в Польше выросла на 366 злотых. Также возросла минимальная почасовая ставка: с 28,1 злотых до 30,5 злотых.

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