Сколько ограниченно пригодных признают непригодными после обследования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько ограниченно пригодных признают непригодными после обследования

76
Сколько ограниченно пригодных признают непригодными после обследования
Сколько ограниченно пригодных признают непригодными после обследования
Менее 10% украинских военнообязанных были признаны непригодными после переобследования бывших ограниченно пригодных.
Об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Роман Горбах на брифинге.
Читайте также
Он напомнил, что после того как термин «ограниченно пригодный» изъяли из украинского законодательства, все военнослужащие проходят переобследование в течение 9 месяцев.
Они это делают согласно плану, составленному командованием медицинских сил.
«Из всех ограниченно пригодных очень малая доля — менее 10% — признается непригодной», — заявил Горбач.
Читайте также
Он также отметил, что других граждан примерно одинаково делят на абсолютно пригодных и пригодных в определенных местах.
В то же время Горбач добавил, всех бывших ограниченно пригодных переведут в одну из трех категорий:
  • пригодны к прохождению военной службы;
  • пригодны к прохождению военной службы в определенных местах — таких как тыловые подразделения, подразделения логистики, ТЦК;
  • непригодны для военной службы и освобождены от военной службы.
Напомним, спикер Минобороны сообщил, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, один миллион и сто тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

Штрафы для уклонистов до 25 500 грн: когда, как и на какие суммы

По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.