Сколько ограниченно пригодных признают непригодными после обследования — Finance.ua

Сколько ограниченно пригодных признают непригодными после обследования Сегодня 10:09

Сколько ограниченно пригодных признают непригодными после обследования

Менее 10% украинских военнообязанных были признаны непригодными после переобследования бывших ограниченно пригодных.

Об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Роман Горбах на брифинге.

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Он напомнил, что после того как термин «ограниченно пригодный» изъяли из украинского законодательства, все военнослужащие проходят переобследование в течение 9 месяцев.

Они это делают согласно плану, составленному командованием медицинских сил.

«Из всех ограниченно пригодных очень малая доля — менее 10% — признается непригодной», — заявил Горбач.

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Он также отметил, что других граждан примерно одинаково делят на абсолютно пригодных и пригодных в определенных местах.

В то же время Горбач добавил, всех бывших ограниченно пригодных переведут в одну из трех категорий:

пригодны к прохождению военной службы;

пригодны к прохождению военной службы в определенных местах — таких как тыловые подразделения, подразделения логистики, ТЦК;

непригодны для военной службы и освобождены от военной службы.

Напомним, спикер Минобороны сообщил , что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, один миллион и сто тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

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