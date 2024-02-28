Сколько наличных можно снимать в банкоматах разных банков (инфографика) — Finance.ua

Сколько наличных можно снимать в банкоматах разных банков (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Сколько наличных можно снимать в банкоматах разных банков (инфографика)

Национальный банк напоминает, что в большинстве отделений сети POWER BANKING введена инициатива «банкоматного национального роуминга». Его цель — предоставить украинцам возможность в любом банкомате любого банка снять со своей платежной карты сумму денег, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.

от 10−20 тыс. грн на операцию/сутки. Как сообщает НБУ, в банкоматах банков в среднем можно снять суммуна операцию/сутки.

К этой инициативе уже присоединились следующие банки: ПриватБанк , Ощадбанк, Райффайзен Банк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, ПУМБ, Укргазбанк, Сенс Банк, Таскомбанк, Универсалбанк, Кредобанк, Банк Пивденный, ОТП банк.

Банк позволяет снять крупную сумму, но банкомат ее не выдает

Причина может быть в технических параметрах банкомата. Так, всего за одну операцию обычный банкомат выдает не более 40 банкнот. Это связано с его механизмом подачи.

Если банкомат загружен банкнотами не очень высокого номинала (например 100, 200 грн), то он просто физически не сможет выдать вам значительную сумму. Т.к. большая пачка банкнот просто не сможет пройти через щель выдачи.

В таком случае вам, возможно, придется совершить несколько операций по снятию нужной суммы.

Ранее писали, что по состоянию на 1 февраля 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1195,0 млрд грн. В январе сумма составляла 1−234,8 млрд грн. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

В какой валюте украинцы держат депозиты:

вклады в национальной валюте — 767,8 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 427,3 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 февраля 2024 составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 137,2 млрд грн.

По данным НБУ, больше всего вкладов в ПриватБанке — 391,5 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк , в нем украинцы хранят 188,3 млрд гривен. На 3 месте частный Универсал Банк — 65,0 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

Напомним, что POWER BANKING — это созданная по инициативе НБУ объединенная сеть отделений банков Украины, которые будут работать и предоставлять необходимые услуги клиентам даже во время блэкаута.

Сеть насчитывает уже более 2300 отделений, обеспеченных альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом.

Сегодня около 75% всех отделений сети приходится на системно важные банки, четверть — на отделения других банков.

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