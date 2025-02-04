Сколько людей в мире «кормит» 1 украинский гектар: рекорды агросектора в 2024 году — Finance.ua
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Сколько людей в мире «кормит» 1 украинский гектар: рекорды агросектора в 2024 году

Аграрный рынок
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Сколько людей в мире «кормит» 1 украинский гектар: рекорды агросектора в 2024 году
Сколько людей в мире «кормит» 1 украинский гектар: рекорды агросектора в 2024 году
Прошедший год стал рекордным для украинского агросектора, который обеспечил 24,7 млрд долларов валютной выручки — второй самый высокий показатель в истории страны.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль во время Украинской зерновой конференции, собравшей более 1000 аграрных производителей и переработчиков.
Более того, аграрии в военный год смогли обеспечить 59% валютной выручки в стране. Это о стабильности и поддержке украинской экономики", — подчеркнул Коваль, поблагодарив аграриев за их труд.
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Приоритеты на 2025 год: добавленная ​​стоимость и восстановление животноводства
По словам министра, важной задачей на 2025 год является развитие глубинной переработки — стратегического направления, которое позволит увеличить количество продукции с высокой добавленной стоимостью.
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Еще один ключевой приоритет — восстановление животноводства, которое поможет сбалансировать растениеводство и сделать агросектор более устойчивым. Коваль отметил, что украинское зерно должно проходить конверсию через корм и животноводство, способствуя росту производства молока и мяса.
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Министр напомнил, что один украинский гектар земли кормит 18 человек в мире, а от украинского продовольствия зависит 400 миллионов человек. Однако эту цифру можно увеличить до 600 млн, если усилить сотрудничество между государством, агропроизводителями, переработчиками и животноводами.
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По материалам:
agroreview.com
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