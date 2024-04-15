Сколько денежных средств население и бизнес держат в банках — Finance.ua

Сколько денежных средств население и бизнес держат в банках Сегодня 11:01 — Кредит&Депозит

Сколько денежных средств население и бизнес держат в банках

По итогам первого квартала 2024 года средства бизнеса и населения в гривне достигли в банках 1635 млрд грн.

Об этом написал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в Telegram.

«По итогам марта банковские вклады бизнеса и населения в гривне выросли на 1,7% (+27,7 млрд грн), с начала года (за первый квартал) — на 0,4% (+6,8 млрд грн). На конец первого квартала, депозиты в гривне составили 1 635 млрд грн», — говорится в сообщении.

График: Даниил Гетманцев

По его словам, вклады в валюте также возобновили рост.

«Итак, после традиционного сезонного сокращения вкладов в январе, что было подано определенными СМИ и экспертами для хайпа или по политическим мотивам почти как предвестник финансового кризиса, в феврале депозиты возобновили рост, а в марте превзошли показатель на конец прошлого года», — заявил Гетманцев.

Он подчеркнул, что банковская система сохраняет доверие вкладчиков и остается сверхликвидной.

«Банковские вклады в национальной валюте с начала войны выросли почти на 80% (715 млрд грн)», — добавил нардеп.

Читайте также Рост депозитов населения затормозил

Напомним, ранее Гетманцев сообщил , что в январе вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или («минус» 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны. Он тогда отмечал, что сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. Однако также допускал, что определенный негативный эффект мог быть связан с нормами законопроекта № 10 449 относительно «военной службы, мобилизации и учета».

Однако в Национальном банке отмечали , что отток депозитов из банков произошел из-за сезонного фактора, а не из-за законопроекта по мобилизации.

В феврале объем гривневых депозитов граждан в банках вырос на 2,2% до 706 млрд гривен почти до уровня начала года (711 млрд гривен). Таким образом украинцы вернули деньги, которые они сняли в январе.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.