Сколько будет стоить складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra — Finance.ua

Сколько будет стоить складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra Сегодня 03:03 — Технологии&Авто

Сколько будет стоить складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra

Флагманский складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra, выпуск которого ожидается позже этой весной, будет на 150 евро дороже своего предшественника.

Об этом сообщает 91Mobiles.

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Motorola Razr 60 Ultra обойдется в 1346,90 евро за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, прошлогодний Motorola Razr 50 Ultra был выпущен по цене 1200 евро.

Предыдущие утечки демонстрировали, что устройство будет доступно в темно-зеленом и красном оттенках, а также с деревянной панелью.

Также Razr 60 Ultra недавно появился на китайском портале сертификации TENAA. Данные оттуда показывают, что это будет телефон с главным 6,96-дюймовым OLED-дисплеем, 4-дюймовым экраном на крышке и процессором Snapdragon 8 Elite.

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Раскладушка может иметь аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 68 Вт.

Motorola еще не объявила дату запуска серий Razr 60 Ultra, но учитывая промежуток времени между сертификацией и анонсом в прошлом году, можно ожидать презентацию Motorola Razr 60 Ultra до мая.

НВ По материалам:

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