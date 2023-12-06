Сколько будет стоить автогаз после повышения акциза — комментарий главы профильной ассоциации — Finance.ua
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Сколько будет стоить автогаз после повышения акциза — комментарий главы профильной ассоциации

Личные финансы
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Сколько будет стоить автогаз после повышения акциза — комментарий главы профильной ассоциации
Сколько будет стоить автогаз после повышения акциза — комментарий главы профильной ассоциации
Повышение акциза на автогаз втрое, до 170 евро за 1000 л, повысит розничную цену на АЗС на 3 грн/л.
Об этом сообщил глава ассоциации сжиженного газа Станислав Батраченко в комментарии Forbes.
Акциз на автогаз должен вырасти до €160−170 с €52 за 1000 л, отметил глава налогового парламентского комитета Даниил Гетманцев на конференции Petroleum & LPG Ukraine 2023. Увеличение акциза, по его словам, это перспектива нескольких месяцев.
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В таком случае цена на автогаз в рознице вырастет на 3 грн/л, подсчитал Батраченко.
Автогаз стоит от 32,98 до 39,96 грн/л по данным профильного издания Enkorr.
Новый коридор цен при таком повышении акциза будет от 35,98 до 42,96 грн/л, по его расчетам.
Батраченко подчеркнул, что европейская директива рекомендует 68 евро на 1000 л. Если акциз повысят до такого уровня, цены на стеллах вырастут на 30−40 коп. на литре, добавил он.
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Напомним, с 1 июля налоги на топливо в Украине вернулись на уровень к полномасштабному вторжению: НДС — до 20%, акциз на бензин — до €213, на дизтопливо — до €139 за 1000 л. При этом акциз на автогаз остался на уровне €52 за 1000 л.
В ноябре автогаз на украинских АЗС подорожал на 30%. Основные причины — дефицит, возникший из-за блокады границы, и борьба с российским горючим. В прошлом месяце удорожание ускорилось: литр автогаза на украинских АЗС подорожал в среднем на 8 грн, вплотную приблизившись к 40 грн/л, по данным консалтинговой группы «А-95». Тем не менее, в декабре цены пойдут вниз, прогнозируют участники рынка.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Forbes.ua
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