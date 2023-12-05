Гетманцев анонсував підвищення акцизу на автогаз — Finance.ua

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Гетманцев анонсував підвищення акцизу на автогаз

Енергетика
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Гетманцев анонсував підвищення акцизу на автогаз
Гетманцев анонсував підвищення акцизу на автогаз
Вирішення питання підвищення акцизу на автогаз — це перспектива кількох місяців.
Про це сказав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час свого виступу на конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів Petroleum & LPG Ukraine 2023, передає enkorr.
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«Біля 60 млрд грн акцизів і ПДВ становили надходження коштів у бюджет цього року», — сказав Гетманцев, зазначивши, що підвищення акцизу на автогаз — це перспектива кількох місяців.
«Єдиний аргумент, чому раніше акциз на газ був низьким, полягає в тому, що колись на ринку LPG були сильніші лобісти, ніж на ринку бензинів. Співвідношення повинно бути в енергомісткості. Якщо застосовуємо цю логіку при ставці на бензин 213 євро за 1000 л, ставка на газ повинна бути 160−170 євро. Це європейська практика», — зазначив він.
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Гетманцев вважає, що акциз на автогаз має бути збільшено. Причому, з його слів, ідея збільшення акцизу на автогаз обговорюється на рівні Кабінету міністрів.
Нагадаємо, з 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повернулися на рівень, який був чинним до повномасштабного вторгнення росії в Україну: ПДВ — до 20%, акциз на бензин — до 213 євро, на дизпальне — до 139 євро за 1000 л. При цьому акциз на автогаз складає 52 євро за 1000 л.

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За матеріалами: enkorr
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