Skoda представила беспилотный трамвай с инновационной системой Smart Depot (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Skoda представила беспилотный трамвай с инновационной системой Smart Depot (фото)

Фондовый рынок
1
Skoda представила беспилотный трамвай с инновационной системой Smart Depot (фото)
Skoda представила беспилотный трамвай с инновационной системой Smart Depot (фото)
Компания Škoda Group продемонстрировала в трамвайном депо города Тампере на юге Финляндии работу компонентов своей экосистемы Smart Depot, в том числе движение в беспилотном режиме трамвая по деповским путям.
Об этом пишет Railway Gazette.
Управление вагоном, который перемещался по территории депо с заездом в цех и выездом из него, осуществляло приложение, установленное на сервере.
Skoda представила беспилотный трамвай с инновационной системой Smart Depot (фото)
Бортовая система автоматически выявляла препятствия (в том числе людей) по дороге и своевременно останавливала вагон. После освобождения путей трамвай продолжал движение в автоматическом режиме.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.