Skoda представила беспилотный трамвай с инновационной системой Smart Depot (фото) — Finance.ua

Skoda представила беспилотный трамвай с инновационной системой Smart Depot (фото) Сегодня 23:01 — Фондовый рынок

Skoda представила беспилотный трамвай с инновационной системой Smart Depot (фото)

Компания Škoda Group продемонстрировала в трамвайном депо города Тампере на юге Финляндии работу компонентов своей экосистемы Smart Depot, в том числе движение в беспилотном режиме трамвая по деповским путям.

Управление вагоном, который перемещался по территории депо с заездом в цех и выездом из него, осуществляло приложение, установленное на сервере.

Бортовая система автоматически выявляла препятствия (в том числе людей) по дороге и своевременно останавливала вагон. После освобождения путей трамвай продолжал движение в автоматическом режиме.

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