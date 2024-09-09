Ситуация на валютном рынке в августе: НБУ рассказал о колебаниях курса — Finance.ua
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Ситуация на валютном рынке в августе: НБУ рассказал о колебаниях курса

Валюта
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Ситуация на валютном рынке в августе: НБУ рассказал о колебаниях курса
Ситуация на валютном рынке в августе: НБУ рассказал о колебаниях курса
Ситуация на валютном рынке в августе была контролируемой, а курсовые колебания — умеренными и двусторонними. Объем чистой продажи валюты НБУ снизился благодаря уменьшению спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков.
Об этом говорится в отчете НБУ за август 2024 года.
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Сохранению устойчивой ситуации и улучшению курсовых ожиданий способствовали сдвиги в вопросах получения международной финансовой помощи.
Ранее член Совета Национального банка Украины, доктор экономических наук Василий Фурман отметил, что состояние валютного рынка Украины является стабильным, а показатели относительно курса гривны и инфляции в условиях войны очень хорошие.
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Курс

Обменный курс гривны колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов, незначительно девальвировавшись за месяц. Разница между наличным и официальным курсами не превышала 1%, сократившись в конце августа до 0.4%.
Благодаря лучшей сбалансированности рынка в августе чистая продажа иностранной валюты НБУ снизилась до 2.7 млрд дол.
Ситуация на валютном рынке в августе: НБУ рассказал о колебаниях курса
В условиях дальнейшего снижения ставок быстро растут кредиты бизнеса и населения. В то же время возрос вес несубсидированных кредитов, поскольку большинство кредитов бизнесу предоставлялось за пределами государственных программ поддержки
Ситуация на валютном рынке в августе: НБУ рассказал о колебаниях курса
Прирост срочных гривневых депозитов населения с июня приостановился, что может отражать ухудшение курсовых ожиданий в предыдущие месяцы и рост расходов населения на энергооборудование.
Кстати, депозит — это ваша финансовая подушка безопасности. Есть несколько довольно интересных вариантов в нашем каталоге 💰

Справка Finance.ua:

  • Спрос на валюту упал: НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20%. Национальный банк Украины в августе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2 679,3 млрд долларов, что на 19,2% меньше, чем в июле (3,316 млрд долларов).
  • Иностранная валюта (доллары и евро) является основной формой сбережений украинцев. Всего на руках у населения и бизнеса может быть больше 120 млрд долларов. По данным НБУ, за январь-июнь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 7,9 млрд долларов.
  • Украинцы в июле купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты — 1,117 млрд долларов. С начала года украинцы купили в банках 6,356 млрд долларов.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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