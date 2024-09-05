НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную известному режиссеру — Finance.ua

НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную известному режиссеру Сегодня 16:33 — Валюта

НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную известному режиссеру

Национальный банк с 4 сентября 2024 года вводит в обращение памятную монету «Сергей Параджанов». Ее выпустили в честь 100-летия со дня рождения известного режиссера.

Об этом пишет НБУ.

«Да здравствует Украина! Да здравствует украинский национализм в том смысле, в каком его понимаю я: нельзя допустить, чтобы настало время, когда не будет слова на украинском или не будет песни украинской, не будет солнца украинского и не будет подсолнуха украинского! так говорил Параджанов

Сергей Параджанов — гений, режиссер, эстет, визионер, вошедший в историю кинематографа в качестве представителя волны украинского поэтического кино.

«Тени забытых предков» и «Цвет граната» — кинематографические шедевры, принесшие ему мировое признание и многочисленные международные награды. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения мастера. В его честь Национальный банк с 4 сентября 2024 года вводит в обращение памятную монету «Сергей Параджанов».

Она продолжает серию «Выдающиеся личности Украины» и является символом непокоренности, творческой свободы и вечного поиска истины Сергеем Параджановым, наследие которого до сих пор живет в каждом кадре, в каждой сцене.

Дизайн монеты

Монета номиналом в пять гривен изготовлена ​​из серебра 925 пробы. Элемент отделки — патинирование. На аверсе на зеркальном фоне размещено стилизованное изображение граната в разрезе, его зерен. Представленный образ — это своеобразная аллюзия обнаженной души маэстро, в которой огромное место было отведено Украине, где он некоторое время жил и работал.

На реверсе монеты представлен стилизованный портрет Сергея Параджанова, а также мастерски созданный коллаж из фрагментов его работ как отражение мира художника, его жизненного пути. Вверху над композицией надписи «СЕРГІЙ ПАРАДЖАНОВ», «100». Тираж — до 7 500 штук.

Когда можно приобрести монету

Купить памятные монеты «Сергей Параджанов» можно с 10 сентября 2024 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Реализация банками-дистрибьюторами будет производиться постепенно по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

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