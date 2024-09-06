Наличный доллар с начала года подорожал почти на 10% — Finance.ua

Наличный доллар с начала года подорожал почти на 10%
Средний курс продажи наличного доллара в Украине в августе 2024 г. вырос на 0,2% до 41,43 гривны. За последний месяц рост замедлился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
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По данным НБУ, по сравнению с декабрем 2023 курс вырос на 9,5% (3,60 гривен).
При этом официальный курс на конец августа составил 41,19 грн/доллар, что на 8,4% выше, чем в конце декабря (37,98 грн/доллар).
Напомним, по данным НБУ, спрос на валюту в Украине в августе 2024 года снизился. В результате изменение курса доллара за последний месяц было минимальным. Как отметили в НБУ, сохранению устойчивой ситуации и улучшению курсовых ожиданий способствовали сдвиги в вопросах получения международной финансовой помощи.
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