Банкир спрогнозировал курс доллара до конца года — Finance.ua

Банкир спрогнозировал курс доллара до конца года Сегодня 14:04 — Валюта

Банкир спрогнозировал курс доллара до конца года

Национальный банк будет и дальше направлять усилия на удержание баланса между спросом и предложением, что станет предохранителем от стремительных курсовых изменений.

Такой прогноз дал в комментарии Укринформу председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Он считает, что до конца года ситуация на валютном рынке вряд ли существенно изменится: курсовые колебания будут происходить в текущем «коридоре» в 41,3 грн — 42 грн за доллар, что в целом будет совпадать с курсовыми расчетами, заложенными в бюджет-2024.

«В течение года монетарная политика НБУ была достаточно эффективной и взвешенной, что позволило активизировать кредитование и постепенно переориентировать гривневые депозиты на более длительные — от 1 года до 2,5 лет, по которым сейчас фиксируются наибольшие ставки — до 15% годовых. А внедренный Нацбанком режим „управляемой гибкости“ на валютном рынке существенно снизил спрос на валюту и позволил вернуть рыночное регулирование курсов. Но при этом, чтобы предотвратить неконтролируемые процессы, НБУ сохранил действенные рычаги влияния на рынок, в частности через механизм валютных интервенций, что крайне важно для нормального функционирования рынка во время войны», — пояснил банкир.

Он напомнил, что с начала года курсовая политика Нацбанка была достаточно эффективной, ведь несмотря на экономические и военные факторы, на рынке уже давно отсутствуют ажиотаж или паника, доллар и евро не считаются дефицитом.

«Конечно, курсовые показатели большинством граждан воспринимаются как маркер экономической ситуации в стране. Поэтому мы прогнозируем, что в дальнейшем Нацбанк будет действовать эффективно, и когда возникнет необходимость — достаточно решительно. Поэтому, несмотря на возможные новые, еще неведомые военные и экономические вызовы, общая ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно стабильной и прогнозируемой: гривне не грозит неконтролируемое обесценение», — подытожил Мамедов.

Справка Finance.ua:

Олег Пендзин считает, что тренд сменится восходящим уже на текущей неделе, но не ожидает значительного подорожания доллара. Андрей Забловский и Андрей Шевчишин склоняются к мнению, что начало сентября будет «раскачающимся»;

Василий Фурман, член Совета Национального банка Украины, доктор экономических наук, отметил, что состояние валютного рынка Украины является стабильным, а показатели по курсу гривны и инфляции в условиях войны очень хорошие;



осенью 2024 года значительного роста курса доллара не ожидается. НБУ продолжит контролировать ситуацию на рынке и не допустит резких колебаний.



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Укрінформ По материалам:

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