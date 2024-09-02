Спрос на валюту упал: НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20% — Finance.ua
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Спрос на валюту упал: НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20%

Валюта
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Спрос на валюту упал: НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20%
Спрос на валюту упал: НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20%
Национальный банк Украины в августе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2 679,3 млрд долларов, что на 19,2% меньше, чем в июле (3,316 млрд долларов).
Об этом сообщает НБУ.
Спрос на валюту упал: НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20%
Объем интервенций оказался минимальным с апреля.
Спрос на валюту упал: НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20%
В июне Украина получила транш на 4,5 млрд долларов от Европейского Союза и 3,9 млрд долларов от США. Таким образом, с начала года помощь достигла 24,5 млрд долларов.
В результате расходы НБУ на поддержку курса гривны меньше, чем помощь Киеву. В августе международные резервы Украины должны увеличиться.
По материалам:
РБК-Україна
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