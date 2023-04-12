Швейцария в прошлом году экспортировала в россию лекарств на два миллиарда франков — Finance.ua

Швейцария в прошлом году экспортировала в россию лекарств на два миллиарда франков Сегодня 07:29 — Мир

Швейцария в прошлом году экспортировала в россию лекарств на два миллиарда франков

Швейцарский фармацевтический экспорт в россию в прошлом году достиг рекордного уровня, составив 2 млрд швейцарских франков.

Об этом сообщает швейцарское издание 20min.ch

«За последние двенадцать месяцев Швейцария экспортировала в россию товаров на сумму 2,9 млрд швейцарских франков. Две трети из них — фармацевтическая продукция», — говорится в сообщении.

Официальные швейцарские таможенные данные были проанализированы газетой «NZZ am Sonntag», которая пришла к следующему выводу: общая стоимость экспортируемых товаров из Швейцарии в рф в 2022 году упала до 2,9 млрд швейцарских франков с суммы в 3,5 млрд франков, которая была до введения масштабных санкций против рф из-за ее нападения на Украину

«И есть один явный выгодоприобретатель, а именно — фармацевтическая промышленность. В период с марта 2022 года по февраль 2023 года она экспортировала в россию товаров на 2 млрд франков. В довоенном году было всего 1,4 млрд франков», — говорится в сообщении.

Как известно, Швейцария уже присоединилась к санкциям Европейского Союза против россии в марте 2022 года, которые включают запрет на экспорт ряда товаров. В дополнение к замороженным активам и ограничениям на поездки санкции также включают запрет на экспорт таких товаров, как оружие, уголь и предметы роскоши.

Укрінформ По материалам:

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