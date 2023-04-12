Швейцария в прошлом году экспортировала в россию лекарств на два миллиарда франков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швейцария в прошлом году экспортировала в россию лекарств на два миллиарда франков

Мир
19
Швейцария в прошлом году экспортировала в россию лекарств на два миллиарда франков
Швейцария в прошлом году экспортировала в россию лекарств на два миллиарда франков
Швейцарский фармацевтический экспорт в россию в прошлом году достиг рекордного уровня, составив 2 млрд швейцарских франков.
Об этом сообщает швейцарское издание 20min.ch.
«За последние двенадцать месяцев Швейцария экспортировала в россию товаров на сумму 2,9 млрд швейцарских франков. Две трети из них — фармацевтическая продукция», — говорится в сообщении.
Официальные швейцарские таможенные данные были проанализированы газетой «NZZ am Sonntag», которая пришла к следующему выводу: общая стоимость экспортируемых товаров из Швейцарии в рф в 2022 году упала до 2,9 млрд швейцарских франков с суммы в 3,5 млрд франков, которая была до введения масштабных санкций против рф из-за ее нападения на Украину
«И есть один явный выгодоприобретатель, а именно — фармацевтическая промышленность. В период с марта 2022 года по февраль 2023 года она экспортировала в россию товаров на 2 млрд франков. В довоенном году было всего 1,4 млрд франков», — говорится в сообщении.
Как известно, Швейцария уже присоединилась к санкциям Европейского Союза против россии в марте 2022 года, которые включают запрет на экспорт ряда товаров. В дополнение к замороженным активам и ограничениям на поездки санкции также включают запрет на экспорт таких товаров, как оружие, уголь и предметы роскоши.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.