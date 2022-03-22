Швейцария арестовала роскошные апартаменты российского олигарха Авена — Finance.ua

Швейцария арестовала роскошные апартаменты российского олигарха Авена

Сегодня 10:36 — Фондовый рынок

Гостиничный комплекс Les Hauts de Gstaad в Берне

Швейцарские власти арестовали роскошные апартаменты в горах, которые, как считается, принадлежат российскому олигарху Петру Авену.

Об этом пишет Reuters.

Управление имущества кантона Берн сообщило, что квартира принадлежит Авену, которого Швейцария назвала близким соратником президента России Владимира Путина и основным акционером группы, владеющей крупнейшим частным банком россии Альфа.

Как пишет местное издание NZZ am Sonntag, квартира с тремя спальнями находится на пятом этаже VIP-комплекса на гольф-курорте.

Авен не ответил на запрос агентства о комментарии, но в прошлом месяце заявил, что обжалует «необоснованные» санкции ЕС, к которым присоединилась и Швейцария.

Издание напоминает, что нейтральная Швейцария является центром управления активами и торговли российскими товарами.

По оценкам банкиров, в банках страны хранится до 213 млрд долл. российского капитала.

Ранее Евросоюз решил применить санкции против Фридмана и Авена из-за агрессии России против Украины. В начале марта в пресс-службе банка сообщили, что это решение не повлияет на операционную деятельность Альфа-банка.

Впоследствии там заявили, что Фридман и Авен передадут свои доли в банке украинским лицам, которых согласует НБУ.

Национальный банк Украины признал акционеров украинского Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.

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