Швейцария арестовала роскошные апартаменты российского олигарха Авена — Finance.ua
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Швейцария арестовала роскошные апартаменты российского олигарха Авена

Сегодня 10:36Фондовый рынок
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Гостиничный комплекс Les Hauts de Gstaad в БернеГостиничный комплекс Les Hauts de Gstaad в Берне
Швейцарские власти арестовали роскошные апартаменты в горах, которые, как считается, принадлежат российскому олигарху Петру Авену.
Об этом пишет Reuters.
Управление имущества кантона Берн сообщило, что квартира принадлежит Авену, которого Швейцария назвала близким соратником президента России Владимира Путина и основным акционером группы, владеющей крупнейшим частным банком россии Альфа.
Как пишет местное издание NZZ am Sonntag, квартира с тремя спальнями находится на пятом этаже VIP-комплекса на гольф-курорте.
Авен не ответил на запрос агентства о комментарии, но в прошлом месяце заявил, что обжалует «необоснованные» санкции ЕС, к которым присоединилась и Швейцария.
Издание напоминает, что нейтральная Швейцария является центром управления активами и торговли российскими товарами.
По оценкам банкиров, в банках страны хранится до 213 млрд долл. российского капитала.
Ранее Евросоюз решил применить санкции против Фридмана и Авена из-за агрессии России против Украины. В начале марта в пресс-службе банка сообщили, что это решение не повлияет на операционную деятельность Альфа-банка.
Впоследствии там заявили, что Фридман и Авен передадут свои доли в банке украинским лицам, которых согласует НБУ.
Национальный банк Украины признал акционеров украинского Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.
По материалам: Економічна Правда
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