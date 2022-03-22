Имение в Скалистых горах (Колорадо, США) российского олигарха Романа Абрамовича стоимостью 50 млн долларов, вероятно, станет одним из первых активов, замороженных правительством США, если олигарх попадет под санкции.
«Среди многих мировых трофеев в сфере недвижимости у Абрамовича есть современный мегадом площадью 14 тыс. квадратных футов на 200 акрах в Сноумассе, штат Колорадо, неподалеку от Аспена. Российский миллиардер купил эту недвижимость в 2008 году за 36,5 млн долларов», — пишет издание.
Местные брокеры говорят, что, вероятно, стоимость недвижимости — более 50 млн долларов.
CNBC
«Это невероятная собственность, и она очень редкая», — говорит соучредитель брокерской компании Saslove & Warwick из Аспена в Douglas Elliman Real Estate Райли Уорвик.
«Многие мои клиенты спрашивали об этом объекте», — добавил он.
Абрамович также владеет домом в стиле шале площадью 5500 квадратных футов у Сноумас-Виллидж (США), который он приобрел в 2008 году за 11,8 миллиона долларов, добавляет CNBC со ссылкой на местные реестры собственности.
«В отличие от большинства недвижимости, принадлежащей олигархам в США, имение в Сноумассе было куплено и оставалось оформленым на имя Абрамовича. Правительство может легче и быстрее арестовывать активы, находящиеся в официальном владении подпадающего под санкции лица, поскольку им не нужно проходить юридические процедуры для определения права собственности», — объясняет издание.
CNBC напоминает, что большинство недвижимости в США, принадлежащей российским миллиардерам и олигархам, оформлено через подставные компании, чтобы скрыть своих настоящих владельцев.
Многие олигархи также передали свою собственность в США в последние годы родственникам или соратникам.
Так, Олег Дерипаска передал родственникам свою недвижимость в США, в том числе два таунхауса на Манхэттене и дом в Вашингтоне. В 2018 году Абрамович передал право собственности на три таунхауса на Манхэттене своей бывшей жене Даше Жуковой.
Абрамович недавно попал под санкции в Великобритании и Канаде, но не в ЕС или США. По словам источников издания, Белый дом сейчас взвешивает, включать ли Абрамовича в свой следующий пакет санкций.