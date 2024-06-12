Шотландия продает безлюдный остров за более $637 тысяч — Finance.ua
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Шотландия продает безлюдный остров за более $637 тысяч

Мир
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Шотландия продает безлюдный остров за более $637 тысяч
Шотландия продает безлюдный остров за более $637 тысяч
Шотландия продает целый безлюдный остров с небольшим домом свыше $637 тысяч.
Об этом пишет The Times.
Чтобы добраться до острова, придется преодолеть путь в 35 минут на лодке до материковой части. В единственном доме на острове всего одна жилая комната и отсутствуют запасы питьевой воды. К тому же, Североатлантический шторм здесь может достигать скорости в 160 км/час.
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Впрочем, «вознаграждением за такие ограничения» станет дом с вересковой крышей, собственный остров, площадью в 36 га в одном из чудных уголков Шотландии, отмечают в The Times.
«Значительным преимуществом для людей, считающих себя интровертами, станет отсутствие соседей рядом — никаких шумных компаний, кото-любителей, большого количества насекомых здесь также нет», — говорится в объявлении.
Мулаграх, наиболее северная точка Летних островов — это архипелаг, простирающийся от рыбацкого порта Улапул до Высоких Островов, выставленный на продажу с надеждой найти собственного современного Робинзона, добавляет The Times.
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