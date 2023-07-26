Шмыгаль сообщил, сколько выделили денег для инвестиций в украинские БПЛА — Finance.ua
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Шмыгаль сообщил, сколько выделили денег для инвестиций в украинские БПЛА

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Шмыгаль сообщил, сколько выделили денег для инвестиций в украинские БПЛА
Шмыгаль сообщил, сколько выделили денег для инвестиций в украинские БПЛА
В 2023 году правительство выделило 40 млрд грн, которые инвестируют в отечественных производителей беспилотников.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме, посвященном годовщине проекта «Армия дронов», передает пресс-служба Кабмина 26 июля.
«Год назад по инициативе президента Владимира Зеленского UNITED24 мы собрали более 4 млрд грн, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников. К тому времени их было менее десятка. Сегодня это более 40 компаний, имеющих контракты с государством, а производство БПЛА выросло в десятки раз», — сказал он.
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Премьер-министр подчеркнул, что в этом году правительство выделило 40 млрд грн для инвестиций в украинских производителей БПЛА, а также устранило таможенные барьеры для ввоза запчастей и комплектаций. Кроме этого, доля прибыли производителей дронов возросла до 25%.
Напомним, в июне Владимир Зеленский подписал законы о налоговых льготах по производству дронов в Украине. Также сообщалось, что Норвегия передаст Украине тысячу своих дронов.
По материалам:
Слово і Діло
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