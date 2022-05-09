Шмыгаль сообщил, какая инфляция будет до конца года — Finance.ua
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Шмыгаль сообщил, какая инфляция будет до конца года

Сегодня 19:45Казна и Политика
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До конца года, по прогнозам Национального банка Украины и Министерства экономики, инфляция составит 20%.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что в военное время МВФ и Всемирный банк подтверждают и даже рекомендуют проводить контролируемую эмиссию. По словам премьер-министра, это полезно, чтобы руководство страны могло поддерживать свою экономику.
«НБУ в пределах установленных параметров может это делать. НБУ прогнозирует, что до конца года инфляция будет около 20%, мы также с Министерством экономики эти границы будем очень внимательно отслеживать. Сейчас после COVID во всем мире инфляция в принципе галопирует. В стране, которая ведет самую большую на европейском континенте после Второй мировой войны, полномасштабную, кровавую войну против дерзкого агрессора, инфляция в районе до 20% — абсолютно приемлемая. Это нормально для военного времени», — добавил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Война забрала более 50% ВВП Украины, и для того чтобы компенсировать эти потери, экономика должна ежегодно расти на 15% в течение 5 лет, на 7% — в течение 10 лет. Гражданское общество должно стать драйвером мобилизации восстановительных усилий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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