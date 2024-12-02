Шмыгаль рассказал, возможно ли частичное открытие авиапространства над Украиной — Finance.ua
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Шмыгаль рассказал, возможно ли частичное открытие авиапространства над Украиной

Казна и Политика
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Шмыгаль рассказал, возможно ли частичное открытие авиапространства над Украиной
Шмыгаль рассказал, возможно ли частичное открытие авиапространства над Украиной
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что, учитывая ситуацию в сфере безопасности, частично открыть воздушное пространство пока невозможно, поэтому важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перевозки пассажиров.
Об этом он заявил в ходе Международного транспортного форума.
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«Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства. Ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации. Поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещение пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте», — сказал глава правительства.
Шмыгаль отметил, что во время российских атак повреждения получила авиационная инфраструктура, пострадали не менее 15 гражданских аэропортов.
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Кроме того, он напомнил, что за последние три месяца враг совершил почти 60 атак на портовую инфраструктуру, в результате чего повреждены или уничтожены почти 300 объектов и 22 гражданских судна, пострадали десятки человек.
«Несмотря на постоянные попытки агрессора нанести еще больше разрушений, благодаря Силам обороны, мы смогли обеспечить стабильную работу украинского морского коридора. Сегодня им воспользовались более 2800 судов, которые перевезли более 75 млн тонн грузов для более чем 40 стран мира, из которых более 50 млн тонн — агропродукция», — подчеркнул премьер-министр.
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Он отметил, что это «в очередной раз подтверждает, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности, несмотря на регулярные обстрелы портовой инфраструктуры врагом».
По материалам:
Укрінформ
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