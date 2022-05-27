Шмыгаль предложил странам предоставлять госгарантии своим компаниям под инвестиции в Украину — Finance.ua
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Шмыгаль предложил странам предоставлять госгарантии своим компаниям под инвестиции в Украину

Сегодня 09:18Казна и Политика
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Шмыгаль предложил странам предоставлять госгарантии своим компаниям под инвестиции в УкраинуШмыгаль предложил странам предоставлять госгарантии своим компаниям под инвестиции в Украину
Украинское правительство предлагает странам-партнерам предоставлять госгарантии своим компаниям под инвестиции в Украину.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Украина уверена в своей победе, поэтому уже сейчас мы разрабатываем план восстановления нашей страны, предусматривающий не просто восстановление разрушенного — мы хотим построить новую европейскую Украину с новыми прозрачными правилами и имплементацией лучших мировых практик. Цифровая страна, удобная для людей и бизнеса — безопасная и экономически сильная.
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Этот план базируется на четырех основных принципах:
  • Первое — политическая и экономическая интеграция с Евросоюзом.
  • Второе — бизнес-климат, который будет строить Украина, будет основываться на принципах дерегуляции, либерализации и диджитализации.
  • Третий пункт — государственно-частное партнерство, прежде всего, в сферах инфраструктуры и энергетики: государство планирует «вкладывать в увеличение добычи газа, развития зеленой генерации и военно-промышленного комплекса».
  • Четвертый — катализаторы для масштабного развития экономики: глубинная переработка в агропромышленности и металлургии.
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«Нам нужна помощь мира: деньги, инвестиции, идеи, в конце концов, вера в наше государство. Наше правительство осознает, что какими бы ни были вклады через Фонд восстановления, невозможно создать новую экономическую модель без частного капитала и иностранных инвестиций. Поэтому мы будем работать с партнерами Украины над тем, чтобы они выдавали своим компаниям государственные гарантии на привлечение средств для инвестиций в Украину. Такие гарантии позволят инвестировать в реализацию крупных проектов государственно-частного партнерства в Украине», — заявил Шмыгаль.
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Ранее во время своего выступления в Давосе президент Зеленский предложил миру создать такой прецедент восстановления страны после войны, который продемонстрирует всем, что война не дает желаемого результата: «Я приглашаю вас принять участие в этом восстановлении: объем работ — колоссальный, более полутриллиона ущерба, десятки тысяч объектов разрушены».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Mind
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