Шмыгаль назвал приоритетные отрасли восстановления — Finance.ua

Шмыгаль назвал приоритетные отрасли восстановления
В повестке дня восстановления Украины после войны с россией будут три отрасли — военная, энергетическая и продовольственная.
Об этом в интервью The Economist рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, восстановление инфраструктуры Украины должно происходить по современным европейским стандартам.
«Планируем построить совершенно новую экономику. С помощью мирового сообщества Украина надеется быстро двигаться в ЕС. Это означает, что законодательство будет построено на европейских принципах», — отметил он.
В частности, власти планируют увеличить государственные инвестиции в военно-промышленный комплекс и предоставить специальную помощь частным оборонным компаниям для увеличения производства оружия как для украинских военных, так и для экспорта за границу.
В энергетическом секторе, по словам премьера, приоритетной будет помощь для атомных, гидро-, солнечных и ветровых электростанций.
«Справедливая трансформация угольных регионов будет продолжаться и как увеличение добычи газа. Согласно правительственному плану, инвестиции государственных и частных компаний могут помочь обеспечить энергетическую независимость за три-пять лет», — отметил Шмыгаль.
«По нашим оценкам, полноценное восстановление обойдется примерно в 600 млрд долларов. Правительство уже создало фонд восстановления на долгосрочную реконструкцию, и мы поощряем наших международных партнеров направлять средства через него», — добавил глава правительства.