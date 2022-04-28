Шмыгаль назвал приоритетные отрасли восстановления — Finance.ua

Шмыгаль назвал приоритетные отрасли восстановления

Сегодня 09:28 — Казна и Политика

Шмыгаль назвал приоритетные отрасли восстановления

В повестке дня восстановления Украины после войны с россией будут три отрасли — военная, энергетическая и продовольственная.

Об этом в интервью The Economist рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, восстановление инфраструктуры Украины должно происходить по современным европейским стандартам.

«Планируем построить совершенно новую экономику. С помощью мирового сообщества Украина надеется быстро двигаться в ЕС. Это означает, что законодательство будет построено на европейских принципах», — отметил он.

Читайте также Экономика Украины постепенно восстанавливается: детали от Комитета ВРУ

В частности, власти планируют увеличить государственные инвестиции в военно-промышленный комплекс и предоставить специальную помощь частным оборонным компаниям для увеличения производства оружия как для украинских военных, так и для экспорта за границу.

В энергетическом секторе, по словам премьера, приоритетной будет помощь для атомных, гидро-, солнечных и ветровых электростанций.

«Справедливая трансформация угольных регионов будет продолжаться и как увеличение добычи газа. Согласно правительственному плану, инвестиции государственных и частных компаний могут помочь обеспечить энергетическую независимость за три-пять лет», — отметил Шмыгаль.

«По нашим оценкам, полноценное восстановление обойдется примерно в 600 млрд долларов. Правительство уже создало фонд восстановления на долгосрочную реконструкцию, и мы поощряем наших международных партнеров направлять средства через него», — добавил глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.