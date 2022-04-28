Шмыгаль назвал приоритетные отрасли восстановления — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль назвал приоритетные отрасли восстановления

Сегодня 09:28Казна и Политика
71
Шмыгаль назвал приоритетные отрасли восстановленияШмыгаль назвал приоритетные отрасли восстановления
В повестке дня восстановления Украины после войны с россией будут три отрасли — военная, энергетическая и продовольственная.
Об этом в интервью The Economist рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, восстановление инфраструктуры Украины должно происходить по современным европейским стандартам.
«Планируем построить совершенно новую экономику. С помощью мирового сообщества Украина надеется быстро двигаться в ЕС. Это означает, что законодательство будет построено на европейских принципах», — отметил он.
Читайте также
В частности, власти планируют увеличить государственные инвестиции в военно-промышленный комплекс и предоставить специальную помощь частным оборонным компаниям для увеличения производства оружия как для украинских военных, так и для экспорта за границу.
В энергетическом секторе, по словам премьера, приоритетной будет помощь для атомных, гидро-, солнечных и ветровых электростанций.
Место для вашей рекламы
«Справедливая трансформация угольных регионов будет продолжаться и как увеличение добычи газа. Согласно правительственному плану, инвестиции государственных и частных компаний могут помочь обеспечить энергетическую независимость за три-пять лет», — отметил Шмыгаль.
«По нашим оценкам, полноценное восстановление обойдется примерно в 600 млрд долларов. Правительство уже создало фонд восстановления на долгосрочную реконструкцию, и мы поощряем наших международных партнеров направлять средства через него», — добавил глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.