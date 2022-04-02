Шмигаль назвал источники финансирования для восстановления страны — Finance.ua

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Шмигаль назвал источники финансирования для восстановления страны

Вчера 17:02Личные финансы
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Шмигаль назвал источники финансирования для восстановления страныШмигаль назвал источники финансирования для восстановления страны
Кабинет Министров уже разрабатывает план восстановления Украины после войны.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона «UAвместе» 1 апреля.
«Восстановление мы будем начинать во всех городах Украины. Будем отстраивать все наше государство, каждый клочок, разрушенный врагом. Мы пообещали, что каждая квартира, каждый дом наших граждан будут отстроены», — подчеркнул он.
Шмыгаль напомнил, что в приложении «Дія» уже заработала специальная услуга, благодаря которой люди могут вносить информацию о поврежденном или уничтоженном имуществе.
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«Кроме того, мы должны возродить также упущенные возможности. Поскольку сегодня нас отбрасывают и в экономическом развитии, и в наших научных, промышленных возможностях. Все эти вещи нужно будет восстанавливать очень быстро. Все это будет предусматривать план восстановления нашего государства, который мы сегодня разрабатываем с участием огромного нашего научного потенциала, наших международных партнеров», — отметил премьер-министр.
Источники восстановления, по словам главы правительства, разные: в первую очередь арестованные и конфискованные активы рф, а также помощь партнеров и государственный бюджет Украины. Кроме того, ведется активная работа с международными партнерами по созданию фонда восстановления Украины.
«Мы понимаем необходимость средств — это сотни миллионов долларов, которые сегодня и мир, и Европа готовы предоставлять Украине. Фонд также будет наполняться за счет конфискованных средств россии и ее субъектов за рубежом. За счет государственного бюджета Украины, за счет восстановления и наращивания экономического потенциала Украины», — отметил Шмыгаль.
Он также отметил, что уже призвал глав иностранных городов контактировать с руководителями их украинских городов-побратимов и начинать совместно работать над путями восстановления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Сьогодні
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