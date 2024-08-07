Шла не такими темпами, но сейчас устраивает, — Вениславский рассказал о темпах мобилизации — Finance.ua
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Шла не такими темпами, но сейчас устраивает, — Вениславский рассказал о темпах мобилизации

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Шла не такими темпами, но сейчас устраивает, — Вениславский рассказал о темпах мобилизации
Шла не такими темпами, но сейчас устраивает, — Вениславский рассказал о темпах мобилизации
На фоне полномасштабного вторжения россии в Украине идет всеобщая мобилизация. Одно время она шла не такими темпами, как того ожидали украинские власти. Впрочем, результаты мобилизации устраивают и президента, и военное руководство.
Об этом рассказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает 24 Канал.
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Вениславский рассказал, что закон о мобилизации за почти 3 месяца свидетельствует о том, что ситуация на сегодняшний день устраивает высшее военное руководство. До этого мобилизация шла «не такими темпами, не в том формате».
«Но после того, как мы поработали с сектором безопасности и обороны, с Минобороны, мы сделали, на мой взгляд, такой законопроект, который вступил в силу и уже работает практически три месяца, свидетельствующий о том, что ситуация с мобилизацией на сегодняшний день устраивает и высшее военное руководство, и я бы ориентировался здесь на заявления президента Зеленского, который сказал, что мобилизация идет теми темпами, которые отвечают потребностям интересов нацбезопасности и обороны», — прокомментировал Вениславский.
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Он также заверил, что удается формировать резервы, которые постоянно нужны для того, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии ВСУ и другие составляющие сектора безопасности и обороны.
К слову, о количестве мобилизованных Вениславский говорить не стал.
«Это относится к государственной тайне», — сказал он.
По материалам:
Телеканал 24
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