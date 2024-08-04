После усиления мобилизации Украина призывала в армию по 30 тысяч человек каждый месяц — СМИ — Finance.ua
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После усиления мобилизации Украина призывала в армию по 30 тысяч человек каждый месяц — СМИ

Казна и Политика
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После усиления мобилизации Украина призывала в армию по 30 тысяч человек каждый месяц — СМИ
После усиления мобилизации Украина призывала в армию по 30 тысяч человек каждый месяц — СМИ
Украина с мая призывала в армию по 30 тысяч человек в месяц, когда вступил в силу новый закон о мобилизации.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на троих военных экспертов.
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Власти Украины отказались предоставить журналистам информацию о призыве, заявив, что эта информация конфиденциальна.
Собеседники издания, знакомые с этим вопросом, заявили, что с мая Украина призывала по 30 тысяч человек в месяц.
Они также заявили, что это в два-три раза больше, чем в последние зимние месяцы и примерно столько же, сколько ежемесячно набирает российская армия.
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Многие призывники все еще завершают недельный процесс обучения и еще не прибыли на фронт, говорится в материале.
При этом некоторые из прибывших новобранцев физически не готовы к бою, отметили члены украинских подразделений.
Напомним, представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что в Украине нет острой потребности в снижении призывного возраста во время мобилизации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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