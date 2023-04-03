Шейный кондиционер Ranvoo AICE 3 за $399 (фото, видео) — Finance.ua

Шейный кондиционер Ranvoo AICE 3 за $399 (фото, видео) Сегодня 23:05 — Фондовый рынок

Шейный кондиционер Ranvoo AICE 3 за $399 (фото, видео)

Китайский бренд Ranvoo представил третье поколение шейного аксессуара AICE, обладающего кондиционерными свойствами. Аксессуар обдувает шею пользователя, а также может охлаждать воздух на 10°C, что делает его на 25% эффективнее аналогов.

AICE 3 имеет универсальный круг 12-17 дюймов, что подходит для разных размеров шеи и типов одежды. Уровень шума гаджета не превышает 32 дБ, а новый дизайн отверстия воздуха на 360 градусов обеспечивает охлаждение всего тела — до пят.

Четырехъядерный процессор, запатентованная конструкция воздуховодов и четыре высокоскоростных вентилятора обеспечивают три режима работы: режим вентилятора, охлаждение и обогрев. Мощная батарея емкостью 7000 мАч дает около 12 часов непрерывной работы вентилятора, от 2,5 до 6 часов активного охлаждения и от 3,5 до 6 часов обогрева. Для полной зарядки устройства требуется 2,5 часа. Для управления предусмотрен 1,9-дюймовый цветной сенсорный экран.

К тому же, в AICE 3 есть фотоэлектрические сенсоры и датчики движения, что позволяет мониторить состояние здоровья владельца. Среди доступных функций: отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и температуры тела, а также подсчет шагов.

Ranvoo AICE 3 обойдется в $399.

Технофан По материалам:

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