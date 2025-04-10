Шанс на переговоры: ЕС приостанавливает свои пошлины для США на 90 дней — Finance.ua
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Шанс на переговоры: ЕС приостанавливает свои пошлины для США на 90 дней

Мир
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Шанс на переговоры: ЕС приостанавливает свои пошлины для США на 90 дней
Шанс на переговоры: ЕС приостанавливает свои пошлины для США на 90 дней
ЕС приостановил на 90 дней 25%-ные пошлины, согласованные как ответ на тарифы США на сталь и автомобили. В Брюсселе готовы к переговорам.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает The Guardian.
«Мы хотим дать переговорам шанс. Если переговоры не принесут результатов, мы примем контрмеры», — предупредила она.
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«Идет подготовительная работа по дальнейшим контрмерам. Как я уже говорила, все варианты остаются на столе», — добавила Фон дер Ляен.
Представитель ЕС Улоф Гилл заявил, что США приостановили на 90 дней так называемые взаимные тарифы.
«И мы в свою очередь теперь приостанавливаем наши предложенные контрмеры, чтобы иметь максимальное пространство для консультаций с нашими государствами-членами, консультаций с нашей промышленностью и переговоров с США», — сказал он.
Он признал, что тарифы США на сталь и алюминий теперь действуют против ЕС, а также всего мира.
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«И да, пошлины на автомобили действуют. Но мы не собираемся делать никаких дальнейших шагов прямо сейчас, потому что мы хотим оставить простор для переговоров. Мы хотим поговорить с нашими американскими коллегами», — добавил он.
По его словам, государства-члены предоставили Еврокомиссии мандат на пошлины против США.
«Это не значит, что это произошло автоматически. Они просто дали нам мандат на то, чтобы это сделать», — сказал Гилл.
Напомним, 9 апреля ЕС утвердил пошлины на товары из США на сумму около 21 млрд евро. Они стали ответом на 25% пошлины Трампа на поставки стали и алюминия из ЕС.
В тот же день Трамп изменил так называемые взаимные тарифы для ЕС на уровне 20%, снизив их до 10%.
По материалам:
РБК-Україна
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