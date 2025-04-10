Шанс на переговоры: ЕС приостанавливает свои пошлины для США на 90 дней — Finance.ua

Шанс на переговоры: ЕС приостанавливает свои пошлины для США на 90 дней Сегодня 14:48 — Мир

Шанс на переговоры: ЕС приостанавливает свои пошлины для США на 90 дней

ЕС приостановил на 90 дней 25%-ные пошлины, согласованные как ответ на тарифы США на сталь и автомобили. В Брюсселе готовы к переговорам.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает The Guardian

«Мы хотим дать переговорам шанс. Если переговоры не принесут результатов, мы примем контрмеры», — предупредила она.

«Идет подготовительная работа по дальнейшим контрмерам. Как я уже говорила, все варианты остаются на столе», — добавила Фон дер Ляен.

Представитель ЕС Улоф Гилл заявил, что США приостановили на 90 дней так называемые взаимные тарифы.

«И мы в свою очередь теперь приостанавливаем наши предложенные контрмеры, чтобы иметь максимальное пространство для консультаций с нашими государствами-членами, консультаций с нашей промышленностью и переговоров с США», — сказал он.

Он признал, что тарифы США на сталь и алюминий теперь действуют против ЕС, а также всего мира.

«И да, пошлины на автомобили действуют. Но мы не собираемся делать никаких дальнейших шагов прямо сейчас, потому что мы хотим оставить простор для переговоров. Мы хотим поговорить с нашими американскими коллегами», — добавил он.

По его словам, государства-члены предоставили Еврокомиссии мандат на пошлины против США.

«Это не значит, что это произошло автоматически. Они просто дали нам мандат на то, чтобы это сделать», — сказал Гилл.

Напомним, 9 апреля ЕС утвердил пошлины на товары из США на сумму около 21 млрд евро. Они стали ответом на 25% пошлины Трампа на поставки стали и алюминия из ЕС.

В тот же день Трамп изменил так называемые взаимные тарифы для ЕС на уровне 20%, снизив их до 10%.

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