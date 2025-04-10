Украина готова обнулить пошлины на товары из США, — Качка — Finance.ua
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Украина готова обнулить пошлины на товары из США, — Качка

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Украина готова обнулить пошлины на товары из США, — Качка
Украина готова обнулить пошлины на товары из США, — Качка, www.rbc.ua
Заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что страна готова к переговорам с США об отмене пошлин на американскую продукцию.
Об этом Качка заявил в интервью изданию «Экономическая правда», передает Укринформ.
По его словам, Украина импортирует из США продукции на 3−4 млрд долларов. На эту продукцию пошлины либо низкие, либо их нет вовсе.
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«Мы готовы обнулить пошлины на американскую продукцию. Думаю, при любой возможности будем говорить об этом с администрацией США: по их калькулятору и подходу так и должно быть», — заверил Качка.
Замминистра добавил, что Украина стремится избежать обострения отношений с США и не планирует ответных мер на американские тарифы.
«Мы все знаем, насколько у нас деликатный диалог с США по другим трекам. Наш интерес — отменить пошлины, а не делать определенную эскалацию», — подытожил чиновник.
Как сообщалось ранее, по словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, новые американские пошлины будут составлять для Украины 10%, что значительно ниже показателя по сравнению с другими странами. Больше всего пострадают малые производители, однако есть возможности для пересмотра условий двусторонней торговли в будущем.
По материалам:
Укрінформ
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