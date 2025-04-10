Украина готова обнулить пошлины на товары из США, — Качка Сегодня 12:36

Украина готова обнулить пошлины на товары из США, — Качка, www.rbc.ua

Заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что страна готова к переговорам с США об отмене пошлин на американскую продукцию.

Об этом Качка заявил в интервью изданию «Экономическая правда», передает Укринформ.

По его словам, Украина импортирует из США продукции на 3−4 млрд долларов. На эту продукцию пошлины либо низкие, либо их нет вовсе.

Читайте также В Минэкономики раскрыли планы относительно соглашения с США об украинских ресурсах

«Мы готовы обнулить пошлины на американскую продукцию. Думаю, при любой возможности будем говорить об этом с администрацией США: по их калькулятору и подходу так и должно быть», — заверил Качка.

Замминистра добавил, что Украина стремится избежать обострения отношений с США и не планирует ответных мер на американские тарифы.

«Мы все знаем, насколько у нас деликатный диалог с США по другим трекам. Наш интерес — отменить пошлины, а не делать определенную эскалацию», — подытожил чиновник.

Как сообщалось ранее, по словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, новые американские пошлины будут составлять для Украины 10%, что значительно ниже показателя по сравнению с другими странами. Больше всего пострадают малые производители, однако есть возможности для пересмотра условий двусторонней торговли в будущем.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.