Семейный капитал: что это такое и как его создать — Finance.ua

Семейный капитал: что это такое и как его создать Сегодня 17:01 — Личные финансы

Семейный капитал: что это такое и как его создать

Уинстон Черчилль утверждал: «Накапливать деньги — дело полезное, особенно если это сделали за вас родители». И он был прав. Обычно родители оставляют своим детям какие-то активы (средства на счетах в банке, недвижимость, земельные участки и др.). Однако довольно часто культура формирования собственного семейного капитала, к сожалению, почти отсутствует. Поэтому в Фонде гарантирования вкладов физлиц решили рассказать , как и зачем украинцам формировать семейный капитал.

«От деревянных ботинок до деревянных ботинок — путь в четыре поколения: первое поколение наживает, второе — приумножает, третье — транжирит, четвертое — возвращается на фабрику» — эти слова также принадлежат Черчиллю. И они хорошо иллюстрируют конфликт поколений и невозможность сохранять и приумножать семейный капитал. Поэтому важнейшей задачей является формирование такой финансовой культуры, которая позволит создать семейный капитал и его приумножать.

Что дает семейный капитал

Финансовую свободу. Молодежь, сформировавшая собственный капитал, уже в ближайшем будущем может жить за счет получения пассивного дохода.

То есть молодые люди смогут добиваться своих целей и реализовывать себя без чрезмерной заботы о деньгах. Они смогут свободно выбирать, как прожить свою жизнь.

Где начинается финансовая свобода? Сколько денег вам нужно для комфортной жизни? Миллион или десять миллионов? Для каждого человека будет своя сумма, но она будет отражать стиль и качество жизни человека, при котором ему хватит всего. Основным критерием является достаточность. Для кого-то достаточно двухкомнатной квартиры, а для кого-то нужен дом. Мы все разные.

Как его создать

Эффективное управление личными финансами без планирования семейного бюджета невозможно. Специалисты и финансовые эксперты настоятельно рекомендуют как можно раньше привлекать к этому детей. Планировать семейный бюджет можно как в обычном блокноте или тетради, так и на компьютере, самостоятельно создав таблицу или в специальных программах для фиксирования семейного достатка и расходов, личных детских финансов.

Наиболее оптимальный способ создания семейного капитала — соблюдать основные правила: оптимизация затрат и создание сбережений, формирование финансового резерва на случай чрезвычайных ситуаций и приумножение собственного капитала.

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Создание собственного и семейного капитала — это ваш путь к финансовой свободе. Это необходимо сделать каждому, кто хочет со временем обеспечить себе безбедную старость. Это системная работа в направлении своего финансового благосостояния.

Планирование бюджета — это в каком-то смысле искусство, это подтверждают слова немецкого писателя Авербаха Бертольда: «Сбережение денег требует благоразумия, трата денег требует искусства».

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