Самые эффективные банки в первые три месяца полномасштабной войны (исследование) — Finance.ua

Самые эффективные банки в первые три месяца полномасштабной войны (исследование) Сегодня 11:01 — Кредит&Депозит

Самые эффективные банки в первые три месяца полномасштабной войны (исследование)

В первые три месяца полномасштабной агрессии россии против Украины наилучшие результаты по показателю Cost-to-Income ratio, отношение операционных расходов к операционным доходам, показали Идея банк , Ситибанк, Укрэксимбанк, А-Банк и Коммерческий Индустриальный Банк.

Об этом говорится в аналитической записке Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Что значит этот показатель

Операционная эффективность банков измеряется показателем Cost-to-Income ratio (CIR, отношение операционных расходов к операционным доходам). Он демонстрирует, сколько средств должен потратить банк, чтобы заработать одну гривну.

Так, например, CIR 50% означает, что для получения 1 гривны доходов банк потратил 50 копеек на зарплаты персоналу, вознаграждение руководителей, оборудование, маркетинг и рекламу. Меньшее значение показателя свидетельствует о более высокой операционной эффективности. «Безопасным» с точки зрения операционной самостоятельности банка показателем в мировой практике считается CIR<70%.

Результаты исследования

Идея Банк — 21% (в 2021 году — 32%) Ситибанк — 27% (в 2021 году — 14%) Укрэксимбанк — 28% (37%) А-Банк — 31% (49%) Банк «КИБ» — 32% (59%).

Кроме них, в первой десятке банков с высокой операционной эффективностью — банк «Пивденный», Таскомбанк, ПУМБ, ПриватБанк и банк «Авангард».

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В целом по банковской системе Украины Cost-to-Income ratio за март-май 2022 года улучшился до 48,9% с 54,8% по итогам 2021 года. Это высокий показатель, он значительно лучше показателей прошлых лет и значения CIR для 100 самых значимых банков Евросоюза.

Что это значит? Вместе с тем такая высокая эффективность стала результатом прежде всего завышения многими банками процентных доходов — банки начисляли процентные доходы в объемах, значительно выше, чем фактически получали.

В дальнейшем в 2022 году эксперты CASE Украина прогнозируют значительное снижение операционной эффективности банковской системы.

Главным фактором станет ухудшение качества заемщиков во время открытой фазы войны, признание банками реального положения дел заемщиков и соответствующего кредитного риска. Также для банков значительно возрастет стоимость фондирования (прежде всего депозитов населения и рефинансирования НБУ) из-за инфляции.

Показатели эффективности каждого из 67 платежеспособных банков Украины (кроме Поликомбанка) за первые три месяца полномасштабной агрессии и дополнительную информацию о банке можно найти по ссылке.

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