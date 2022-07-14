Самые эффективные банки в первые три месяца полномасштабной войны (исследование) — Finance.ua
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Самые эффективные банки в первые три месяца полномасштабной войны (исследование)

Кредит&Депозит
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Самые эффективные банки в первые три месяца полномасштабной войны (исследование)
Самые эффективные банки в первые три месяца полномасштабной войны (исследование)
В первые три месяца полномасштабной агрессии россии против Украины наилучшие результаты по показателю Cost-to-Income ratio, отношение операционных расходов к операционным доходам, показали Идея банк, Ситибанк, Укрэксимбанк, А-Банк и Коммерческий Индустриальный Банк.
Об этом говорится в аналитической записке Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Что значит этот показатель

Операционная эффективность банков измеряется показателем Cost-to-Income ratio (CIR, отношение операционных расходов к операционным доходам). Он демонстрирует, сколько средств должен потратить банк, чтобы заработать одну гривну.
Так, например, CIR 50% означает, что для получения 1 гривны доходов банк потратил 50 копеек на зарплаты персоналу, вознаграждение руководителей, оборудование, маркетинг и рекламу. Меньшее значение показателя свидетельствует о более высокой операционной эффективности. «Безопасным» с точки зрения операционной самостоятельности банка показателем в мировой практике считается CIR<70%.

Результаты исследования

  1. Идея Банк — 21% (в 2021 году — 32%)
  2. Ситибанк — 27% (в 2021 году — 14%)
  3. Укрэксимбанк — 28% (37%)
  4. А-Банк — 31% (49%)
  5. Банк «КИБ» — 32% (59%).
Кроме них, в первой десятке банков с высокой операционной эффективностью — банк «Пивденный», Таскомбанк, ПУМБ, ПриватБанк и банк «Авангард».
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В целом по банковской системе Украины Cost-to-Income ratio за март-май 2022 года улучшился до 48,9% с 54,8% по итогам 2021 года. Это высокий показатель, он значительно лучше показателей прошлых лет и значения CIR для 100 самых значимых банков Евросоюза.
Что это значит? Вместе с тем такая высокая эффективность стала результатом прежде всего завышения многими банками процентных доходов — банки начисляли процентные доходы в объемах, значительно выше, чем фактически получали.
В дальнейшем в 2022 году эксперты CASE Украина прогнозируют значительное снижение операционной эффективности банковской системы.
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Главным фактором станет ухудшение качества заемщиков во время открытой фазы войны, признание банками реального положения дел заемщиков и соответствующего кредитного риска. Также для банков значительно возрастет стоимость фондирования (прежде всего депозитов населения и рефинансирования НБУ) из-за инфляции.
Показатели эффективности каждого из 67 платежеспособных банков Украины (кроме Поликомбанка) за первые три месяца полномасштабной агрессии и дополнительную информацию о банке можно найти по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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