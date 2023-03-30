Samsung представляет самый большой в мире внешний дисплей — Finance.ua
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Samsung представляет самый большой в мире внешний дисплей

Фондовый рынок
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29 марта компания Samsung Electronics сделала громкое заявление, которое непременно понравится поклонникам бейсбола. Технологический гигант в партнерстве с Нью-Йорком Мэтс Высшей бейсбольной лиги поставил огромный цифровой дисплей на Citi Field в Нью-Йорке. Этот экран не только самый большой в мире, но и самый яркий, обеспечивая непревзойденные визуальные впечатления для всех посещающих игры на стадионе.
Samsung представляет самый большой в мире внешний дисплей
Светодиодный экран, имеющий огромную площадь 17 400 квадратных футов (это примерно 1616,5 квадратных метров), трудно не заметить. В дополнение к этому гиганту, есть также светодиодный экран поменьше — площадью 6900 квадратных футов (примерно 641 квадратный метр). С осени 2022 года Samsung Electronics установила на стадионе более 29 800 квадратных футов новых светодиодных дисплеев, доведя общее количество пикселей до потрясающих 40 миллионов.
23 марта болельщики бейсбола могли коротко взглянуть на новые дисплеи во время события Метса «Что нового на Citi Field». Благодаря этой новой технологии, болельщики никогда не пропустят ни одного момента действия, независимо от того, где они находятся на стадионе. Экраны способны отображать игру в ошеломляющем разрешении 4K, а также результаты, статистику и другую полезную информацию.
Но от этой цифровой трансформации выиграют не только любители спорта. Массивный дисплей также дает рекламодателям невероятную возможность охватить широкую аудиторию. Экран настолько высок, что он виден даже с шоссе, что дает рекламодателям еще больше внимания. Улучшая общий опыт болельщиков и предоставляя больше возможностей для получения прибыли, это партнерство между Samsung Electronics и Нью-Йорк Метсом является домашним пробегом для всех участников.
По материалам:
Portaltele
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